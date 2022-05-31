"Газпром" відключив газ трьом європейським компаніям, які відмовилися платити за схемою Путіна

Російський газовий монополіст "Газпром" припинив постачання газу данської компанії Orsted, британської Shell Energy, а також нідерландської GasTerra, які раніше відмовилися платити за газ "у рублях" за схемою, запропонованою російським президентом. Про це йдеться у заявах "Газпрому".

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Orsted і GasTerra днем раніше, 30 травня, опублікували на своїх сайтах повідомлення, в яких відмовилися платити за газ за схемою запропонованою Кремлем, оскільки це є порушенням санкцій проти росії.

Обсяг законтрактованих поставок GasTerra складає 2 млрд. куб. м газу. Компанія сподівається доповнити цей обсяг на спотовому ринку Європейського Союзу.

У свою чергу Оrsted, за інформацією видання Bloomberg, раніше уклав з "Газпромом" угоду на постачання газу обсягом 20 террават-годину на рік, який мав діяти до кінця десятиліття. Це близько 1,3% газу, який "Газпром" постачав до країн ЄС у 2021 році.

Аналітик BloombergNEF Стефан Ульріх вважає, що обсяг газу, який споживає Данія, досить невеликий у масштабах ЄС, тому не важко знайти на європейському ринку достатній для заміщення обсяг блакитного палива.

Максимальний річний обсяг постачання газу Shell Energy Europe за контрактом із Газпромом становив 1,2 млрд куб. м.

В Оrsted та GasTerra раніше зазначили, що вважають нові умови "Газпрому" такими, що порушують контрактні зобов'язання.

Зазначимо, що раніше Україна мала досвід перемоги над російським газовим монополістом у судах. Так у 2018 році "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" позов у Стокгольмському арбітражному суді. За результатами рішення арбітражу російський монополіст виплатив "Нафтогазу" 3 млрд доларів компенсації та відсотків.

Нагадаємо, ЄС розробляє план на випадок, якщо Росія припинить постачання газу. План передбачає обмеження постачання газу для промисловості, але виключає обмеження домогосподарств.

Раніше відмову платити за російський газ рублями держава-агресор відключила від постачання Польщі, Болгарії та Фінляндії.

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.

Разом з тим, імпортери газу в Німеччині та Італії отримали "добро" від своїх урядів щодо оплати газу в російських рублях. Ця позиція Берліна та Риму узгоджена з Євросоюзом, щоб не було порушено санкції ЄС проти Росії.