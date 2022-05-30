Нидерландская GasTerra отказалась платить за газ на условиях Путина

Нидерландский газовый трейдер компания GasTerra отказалась платить за газ "в рублях". Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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"GasTerra не согласится с платежными требованиями "Газпрома". Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому, что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым путем оплаты. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании. Прекращение поставок "Газпромом" означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 г., даты окончания действия контракта, примерно 2 млрд куб. м законтрактованного газа поставляться не будет. GasTerra предвидела это, покупая газ у других поставщиков", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что европейский газовый рынок очень обширных, однако невозможно предсказать, как потеря поставок 2 млрд куб. м российского газа повлияет на ситуацию со спросом и предложением и сможет ли европейский рынок безболезненно восполнить эту потерю поставок.

"GasTerra неоднократно призывала "Газпром" соблюдать оговоренную в контракте структуру платежей и обязательства по поставкам, но безрезультатно", — отмечают в компании.

GasTerra - нидерландская международная компания, которая занимается поставками и торговлей природным газом. Компания возникла после анбандлинга нидерландского газового гиганта Nederlandse Gasunie, который был разделен на трейдера GasTerra и компанию по транспортировке газа Gasunie. 50% акций GasTerra владеет правительство Нидерландов, 25% акций владеет Royal Dutch Shell и 25% акций владеет ExxonMobil.

Напомним, крупнейшая энергетическая компания Дании Orsted отклонила требования Кремля об оплате за газ “в рублях” и ожидает прекращения поставок со стороны “Газпрома”.

ЕС разрабатывает план на случай, если Россия прекратит поставки газа. План предусматривает ограничения поставок газа для промышленности, но исключает ограничения домохозяйствам.

Ранее отказ платить за российский газ рублями государство-агрессор отключило от поставок Польшу, Болгарию и Финляндию.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.

В свою очередь импортёры газа в Германии и Италии получили “добро” от своих правительств по оплате газа в российских рублях. Эта позиция Берлина и Рима согласована с Евросоюзом, чтобы не были нарушены санкции ЕС против России.