Парламент Канады требует юридического разъяснения о передаче турбины для "Северного потока"

Парламент Канады подал в правительство официальное обращение, в котором просит двух федеральных министров и трех послов выступить перед комитетом по иностранным делам Палаты общин с юридическим разъяснением по поводу передачи турбины для "Северного потока-1". Об этом сообщает издание Politico.

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Парламентарии намерены обсудить противоречивое решение правительства Канады вернуть турбину для российского газопровода "Северный поток-1", несмотря на санкции. В частности, депутаты хотят заслушать министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона. Чиновников пригласили выступить с разъяснениями 22 июля.

Комитет также хочет услышать посла Украины Юлию Ковалив, посла Германии Сабине Шпарвассер и посла ЕС Мелиты Габрич, а также Всемирный конгресс украинцев.

Напомним, Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Украины выразили глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин для газопровода "Северный поток".

Кроме того, Всемирный конгресс украинцев и украинская диаспора подали в Канаде судебный иск в связи с решением правительства по турбине. Истцы требуют судебного пересмотра для отмены разрешения на экспорт турбины и предотвращения каких-либо других работ по техническому обслуживанию российских турбин в Канаде в будущем.

Тем временем РФ продолжает вести газовую войну. "Газпром" мог бы прокачивать больше газа с помощью украинских мощностей, тогда не было бы острой необходимости возобновлять работу "Северного потока". Вместо этого российский монополист снижает поставки газа в ЕС через Украину. В июне через газотранспортные системы (ГТС) Украины прокачано 1,25 млрд куб природного газа – это минимальный показатель с 1991 года.