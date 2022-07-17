Парламент Канади вимагає юридичного роз'яснення щодо передачу турбіни для "Північного потоку"

Парламент Канади подав до уряду офіційне звернення, в якому просить двох федеральних міністрів і трьох послів виступити перед комітетом із закордонних справ Палати громад із юридичним роз'ясненням щодо передачі турбіни для "Північного потоку-1". Про це повідомляє видання Politico.

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Парламентарі мають намір обговорити суперечливе рішення уряду Канади повернути турбіну для російського газопроводу "Північний потік-1", попри санкції. Зокрема, депутати хочуть заслухати міністра закордонних справ Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона. Урядовців запросили виступити з роз'ясненнями 22 липня.

Комітет також хоче почути посла України Юлію Ковалів, посла Німеччини Сабіне Шпарвассер і посла ЄС Меліти Габрич, а також Світовий конгрес українців.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке розчарування у зв’язку із рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для газопроводу "Північний потік".

Крім того, Світовий конгрес українців та українська діаспора подали у Канаді судовий позов у зв'язку з рішенням уряду щодо турбіни. Позивачі вимагають судового перегляду для скасування дозволу на експорт турбіни та запобігання будь-яким іншим роботам з технічного обслуговування російських турбін у Канаді в майбутньому.

Тим часом РФ продовжує вести газову війну. "Газпром" міг би прокачувати більше газу за допомогою українських потужностей, тоді б не було гострої необхідності відновлювати роботу "Північного потоку". Замість цього російський монополіст зменшує постачання газу до ЄС через Україну. У червні через газотранспортні системи (ГТС) України прокачали 1,25 млрд куб природного газу – це мінімальний показник із 1991 року.