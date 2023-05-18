Молдова полностью отказалась от российского газа

Молдова приостановила зависимость от России в использовании газа и электроэнергии. К такому шагу страну побудило полномасштабное вторжение РФ в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан – сообщило The Guardian.

Как рассказал премьер-министр страны Дорин Речан, Молдова больше не потребляет российский газ и встроена в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески.

"Если в начале войны 100% энергии, потребляемой Молдовой, поступало из России, то сегодня Молдова может существовать абсолютно без природного газа или электроэнергии из России", - отметил Дооин Речан.

В марте после перерыва примерно в три месяца Молдова возобновила закупки газа у российского "Газпрома" .

С декабря "Газпром" обеспечивал поставки только в поддерживаемое Россией непризнанное Приднестровье.

Ранее Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что не исключает, что на каком-то этапе все поставки газа от "Газпрома" будут прекращены.

Российский газовый монополист "Газпром" заявил, что снизил объемы поставок из-за того, что некоторая часть поставок поставляемого в Молдову газа оседает в украинских газохранилищах.

Власти Молдовы выразили намерение подать иск в суд на российскую компанию "Газпром" за провоцирование энергетического кризиса.