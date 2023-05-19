Польська EuroPol Gaz розпочала арбітраж проти "Газпрому"

Власник польської частини газопроводу "Ямал" Europol Gaz подав позов на суму близько 6 млрд злотих ($1,45 млрд) проти російського монополіста "Газпрому".

Про це повідомляє польський інформаційний телеканал TVP Info.

Вимоги компанії включають $285 млн з відсотками за транспортування газу в 2006-2009 роках, компенсацію за втрачений дохід від послуг транспортування газу в 2022 році і за відсутність транспортування газу через територію Польщі з 2023 по 2045 рік.

"EuRoPol Gaz, тобто компанія, яка відповідає за транспортування газу, звернулася до арбітражу з позовом до "Газпрому" про відшкодування приблизно 850 млн злотих дебіторської заборгованості, прострочених платежів за транспортування газу", – сказав міністр державного майна Польщі Яцек Сасін.

Арбітражне провадження проводитиме Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати.

Нагадаємо, у квітні 2022 року в уряді країни заявили, що Польща стала повністю незалежною від російського газу, завдяки диверсифікації поставок. Напередодні цього "Газпром" повідомив нафтогазову компанію Польщі PGNiG, що збирається повністю зупинити постачання газу.