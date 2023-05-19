Польская EuroPol Gaz начала арбитраж против "Газпрома"

Владелец польской части газопровода "Ямал" Europol Gaz подал иск на сумму около 6 млрд злотых ($1,45 млрд) против российского монополиста "Газпрома".

Об этом сообщает польский телеканал TVP Info.

Требования компании включают $285 млн с процентами за транспортировку газа в 2006-2009 годах, компенсацию за потерянный доход от услуг транспортировки газа в 2022 году и отсутствие транспортировки газа через территорию Польши с 2023 по 2045 год.

"EuRoPol Gaz, то есть компания, отвечающая за транспортировку газа, обратилась в арбитраж с иском к "Газпрому" о возмещении примерно 850 млн злотых дебиторской задолженности, просроченных платежей за транспортировку газа", – сказал министр государственного имущества Польши Яцек Сасин.

Арбитражное производство будет проводить Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты.

Напомним, в апреле 2022 года в правительстве страны заявили, что Польша стала полностью независимой от российского газа благодаря диверсификации поставок. Накануне этого "Газпром" сообщил нефтегазовой компании Польши PGNiG, что собирается полностью остановить поставки газа.