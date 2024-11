Фонд держмайна хоче продати частку Shell: чому це буде важко зробити

Мережа Shell в Україні нараховує 131 АЗС. Нею керує компанія “Альянс Холдинг”, що була створена у 2007 році, як спільне підприємство між глобальною компанією Shell (51%) та "Альянс Ойл Україна" (49%). Перша взяла на себе управління мережею, а друга - ексклюзивне забезпечення її нафтопродуктами. Українська компанія “Альянс Холдинг” належить нідерландській Cicerone Holding, і основна суперечність в судах виникла щодо того, хто є власником цієї компанії.

За твердженням Міністерства юстиції та рішенням українських судів, російський олігарх Худайнатов володіє 100% акцій LLC “Independent Petroleum Company-Holdings”, котра повністю володіє компанією, IPS (Independent Petroleum Company) Holdings CY Limited. Остання повністю володіє компанією Daumier Investments Limited. Daumier Investments Limited є власником 100% Geltome Ltd, котра повністю володіє компанією Sauthonia Holdings Ltd, а та є власником 100% Todwick Holdings Ltd. А Todwick Holdings Ltd є власником 49% акцій Cicerone Holding. Володіння російським олігархом частки в компанії, яка опосередковано управляє мережею АЗС в Україні й стало підставою для арешту активів.

В Shell заперечують, що наразі Худайнатов володіє цим активом. У 2022 році Shell викупила частку партнера, але не публікувала жодних повідомлень з цього приводу, оскільки "не бачила в цьому необхідності".

Згідно з рішенням Палати з питань підприємництва Апеляційного суду Амстердама, 22 грудня 2022 року Shell та Cicerone уклали угоду, за якою Cicerone випустила для Shell 62,2 тисячі нових акцій загальною вартістю 12,7 мільйона доларів, в результаті чого частка Shell зросла з 51% до 71,03%, а іншого акціонера, представленого згаданою мальтійською Todwick Holdings, — впала з 49% до 28,97%. А 21 червня вже 2023 року суд дозволив випустити для Shell ще 1,57 мільйона акцій Cicerone, проти чого виступала Todwick. В результаті цього частка Shell зросла до 97,44%, а Todwick - впала до 2,56%.