Фонд держмайна хоче продати частку Shell: чому це буде важко зробити

Фонд державного майна офіційно став співвласником мережі АЗС Shell в Україні та планує виставити свою частку на продаж. За оцінкою самої компанії Shell з 2007 року в українську мережу АЗС було інвестовано понад $460 млн доларів. Проте експерти оцінюють бізнес в скромні $15-20 млн. Чому цей актив вартує набагато менше інвестицій?

Частку в мережі АЗС Фонд держмайна отримав в управління ще у квітні після того, як суд конфіскував її за позовом Міністерства юстиції. Приводом для цього став зв'язок мережі з російським олігархом та колишнім топменеджером “Роснєфті” Едуардом Худайнатовим. Після того як ФДМУ отримав в управління частку в мережі АЗС у фонді вперше заговорили про намір продати її на відкритому аукціоні. При цьому у глобальній мережі Shell не погоджуються з рішенням про націоналізацію та продовжують судитися за цей актив.

Мережа Shell в Україні нараховує 131 АЗС. Нею керує компанія “Альянс Холдинг”, що була створена у 2007 році, як спільне підприємство між глобальною компанією Shell (51%) та "Альянс Ойл Україна" (49%). Перша взяла на себе управління мережею, а друга - ексклюзивне забезпечення її нафтопродуктами. Українська компанія “Альянс Холдинг” належить нідерландській Cicerone Holding, і основна суперечність в судах виникла щодо того, хто є власником цієї компанії. За твердженням Міністерства юстиції та рішенням українських судів, російський олігарх Худайнатов володіє 100% акцій LLC “Independent Petroleum Company-Holdings”, котра повністю володіє компанією, IPS (Independent Petroleum Company) Holdings CY Limited. Остання повністю володіє компанією Daumier Investments Limited. Daumier Investments Limited є власником 100% Geltome Ltd, котра повністю володіє компанією Sauthonia Holdings Ltd, а та є власником 100% Todwick Holdings Ltd. А Todwick Holdings Ltd є власником 49% акцій Cicerone Holding. Володіння російським олігархом частки в компанії, яка опосередковано управляє мережею АЗС в Україні й стало підставою для арешту активів. В Shell заперечують, що наразі Худайнатов володіє цим активом. У 2022 році Shell викупила частку партнера, але не публікувала жодних повідомлень з цього приводу, оскільки "не бачила в цьому необхідності". Згідно з рішенням Палати з питань підприємництва Апеляційного суду Амстердама, 22 грудня 2022 року Shell та Cicerone уклали угоду, за якою Cicerone випустила для Shell 62,2 тисячі нових акцій загальною вартістю 12,7 мільйона доларів, в результаті чого частка Shell зросла з 51% до 71,03%, а іншого акціонера, представленого згаданою мальтійською Todwick Holdings, — впала з 49% до 28,97%. А 21 червня вже 2023 року суд дозволив випустити для Shell ще 1,57 мільйона акцій Cicerone, проти чого виступала Todwick. В результаті цього частка Shell зросла до 97,44%, а Todwick - впала до 2,56%. Позиції сторін у справі навколо мережі АЗС Shell в Україні (Приховати)

У відповідь на запит Delo.ua в пресслужбі ФДМУ повідомили, що станом на 12 листопада підприємство все ще готує пакет документів, щоб включити конфіскований "Альянс Холдинг" до переліку об'єктів приватизації та визначити його стартову ціну.

Скільки коштує конфіскована частка мережі АЗС

У Фонді держмайна зауважили, що під час воєнного стану оцінка об'єкта приватизації не здійснюється. А стартова ціна такого об'єкта встановлюється на рівні номінальної вартості пакета акцій, на рівні балансової вартості бізнесу пропорційно до розміру пакета акцій.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що кожну з АЗС мережі можна оцінювати в межах $800 тис. - 1 млн. Таким чином вартість усіх АЗС компанії може складати $104-131 млн. При цьому Кую зазначає, що як готовий бізнес "Альянс-Холдинг" не становить цінності.

Як бізнес мережа АЗС Shell зараз нічого не коштує. Якщо купувати цю компанію без вивіски Shell це буде ні про що, а під брендом ніхто працювати не дасть Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

За оцінкою аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка будівництво нової АЗС "з нуля" в Україні може коштувати від $100 тис. до $1 млн, тоді як ціна вже наявної заправки в хорошому місці та в хорошому стані може складати від $500 тис.

Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital каже, що компанія "Альянс-холдинг" за оптимістичним сценарієм, виходячи з вартості її активів може коштувати в межах $15-20 млн. Проте якщо брати за розрахунок фінансовий результат, компанію можна оцінювати ще дешевше.

Виходячи з вартості активів за оптимістичним сценарієм "Альянс-Холдинг" коштуватиме $15-20 млн. Але це виходячи з того, що Shell буде допомагати партнерам, бо зараз фінансовий стан компанії не дуже хороший Олександр Паращій Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital

Чи вдасться продати компанію

Опитані експерти та учасники ринку сумніваються, що конфісковану частку мережі АЗС вдасться швидко продати. Головна проблема — позиція глобальної компанії Shell, котра продовжить судитися за актив в міжнародних судах та наполягатиме на тому, що вже викупила сумнівну частку ще у 2022 році.

За словами Сіренка, ще одною проблемою для потенційного покупця стане те, що ФДМУ продає міноритарну частку бізнесу, тоді як контрольний пакет залишається у глобальної компанії.

Заходити в долю з іноземними акціонерами навряд чи хто захоче. Приймати рішення рішень щодо цін, постачання пального, маркетингу буде старший партнер. Я думаю, що ФДМУ залишиться пасивним акціонером до тих пір, поки Shell не вирішить вийти з цього бізнесу Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок"

З цим погоджується і Куюн. За його словами судові справи навколо мережі АЗС можуть відлякати серйозних інвесторів, тоді як непрофільного інвестора відлякає наявність старшого партнера. До того ж прозорі процедури та принципи корпоративного управління у глобальної компанії відрізняються від реалій, які сформувались на українському паливному ринку.

Мережа АЗС Shell є частиною великої міжнародної компанії, яка має свої стандарти та процедури. Вона не "хімічить" зі сплатою податків чи дозвільною документацією. Робить все по букві закону. Це робить її фактично неконкурентоздатною особливо на такому конкурентному ринку, як в Україні Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

Таким чином ФДМУ отримало в управління досить спірний актив. На відміну від інших кейсів націоналізації, оскаржувати дії українського уряду намагаються не підсанкційні російські олігархи або українські колабораціоністи, а міжнародна компанія з цілком пристойною репутацією. Володіючи міноритарним пакетом ФДМУ не матиме важелів впливу на політику компанії. Тому передати мережу АЗС в управління "Укрнафті" або продати АЗС непрофільному інвестору не вийде. Оптимальним для Фонду держмайна сценарієм було б продати конфісковану частку глобальній Shell. Проте навряд чи компанія захоче платити за активи, які за її твердженням і так належать їй.