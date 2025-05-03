Експерт про затримання Богуслаєва-молодшого: У "Батальйону Монако" паніка через СБУ

У так званому "Батальйоні Монако" справжня паніка через дії СБУ. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи затримання Богуслаєва-молодшого.

Експерт підкреслює, що затримання Богуслаєва – важлива міжнародна операція. "Українська сторона зібрала доказову базу, яка дала можливість затримати злочинця навіть у Монако. Крім того, Служба вкотре нагадала: всім доведеться відповідати за свої вчинки незалежно від країни перебування. Всі ці багаточисленні захисники Лазурового узбережжя сподівались, що ніхто і ніколи не втрутиться у їхнє розкішне життя. Але кейс Богуслаєва довів зворотнє", – пише Черненко.

Екснардеп акцентує, що затримання Богуслаєва-молодшого в Європі – свідчення високого рівня професіоналізму нашої спецслужби. "Розслідування і зібрання доказової бази йдуть на тому рівні, який відповідає стандартам європейських країн. Адже Монако не часто йде на співпрацю з правоохоронними органами інших країн", – вважає політолог.

"Богуслаєви багато років обкрадали Україну і працювали на ворога. Олександр Богуслаєв пару років тому навіть намагався купити острів біля узбережжя Італії, де свого часу ховалися Римські папи. Можливо, хотів у разі чого сюди втекти. Втім, острів йому купити не дозволили. Але думаю, навіть якщо б Богуслаєв став Робінзоном Крузо, підлеглі Малюка дістали б його і на острові", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримала сина екс-президента "Мотор Січ" Богуслаєва за розкрадання активів підприємства. Свого часу Богуслаєви занизили вартість акцій заводу, придбали 65% цінних паперів і передали більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє Богуслаєв-молодший.