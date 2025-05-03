Эксперт о задержании Богуслаева-младшего: У "Батальона Монако" паника из-за СБУ

В так называемом "Батальоне Монако" настоящая паника из-за действий СБУ. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя задержание Богуслаева-младшего.

Эксперт подчеркивает, что задержание Богуслаева – важная международная операция. "Украинская сторона собрала доказательную базу, которая дала возможность задержать преступника даже в Монако. Кроме того, Служба еще раз напомнила: всем придется отвечать за свои поступки независимо от страны пребывания. Все эти многочисленные защитники Лазурного побережья надеялись, что никто и никогда не вмешается в их роскошную жизнь. Но кейс Богуслаева доказал обратное", – пишет Черненко.

Экс-нардеп акцентирует, что задержание Богуслаева-младшего в Европе – свидетельство высокого уровня профессионализма нашей спецслужбы. "Расследование и сбор доказательной базы идут на том уровне, который соответствует стандартам европейских стран. Ведь Монако не часто идет на сотрудничество с правоохранительными органами других стран", — считает политолог.

"Богуслаевы много лет обворовывали Украину и работали на врага. Александр Богуслаев несколько лет назад даже пытался купить остров у побережья Италии, где в свое время прятались Римские папы. Возможно, хотел в случае чего сюда бежать. Впрочем, остров ему купить не разрешили. Но думаю, даже если бы Богуслаев стал Робинзоном Крузо, подчиненные Малюка достали бы его и на острове", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ совместно с правоохранителями Франции и Монако задержала сына экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева за хищение активов предприятия. В свое время Богуслаевы занизили стоимость акций завода, приобрели 65% ценных бумаг и передали большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет Богуслаев-младший.