В 35 разів більша, ніж у Зеленського, але вдвічі менша, ніж у Корецького: Смілянський назвав свою зарплату

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський розкрив деталі своєї заробітної плати за 2024 рік, наголосивши, що є податковим резидентом США і, крім українських податків, сплачує податки й до американського бюджету.

Про це він написав у своєму Тelegram-каналі.

Смілянський зазначив, що за минулий рік отримав 11,7 мільйона гривень до оподаткування (включно з доплатою за роботу з державною таємницею), що в середньому становило 970 тисяч гривень на місяць.

За його словами, премій, які передбачені контрактом, він не отримував з 2022 року за власною ініціативою.

З цієї суми 2,4 мільйона гривень Смілянський сплатив як податки в Україні, ще близько 2,1 мільйона гривень — до бюджету США, де він зареєстрований як податковий резидент. За словами Смілянського, ці кошти пішли до федерального бюджету, з якого виділялася військова допомога Україні.

Після сплати податків чистий річний дохід Смілянського склав 6,9 мільйона гривень, або приблизно $167 тисяч, що відповідає $13 900 на місяць. Для порівняння, Смілянський навів зарплату президента США — $400 тисяч на рік.

Він додав, що середня зарплатня рядових працівників "Укрпошти" також зросла.

"За час моєї каденції середня зарплата виробничого персоналу — листонош, водіїв, операторів — зросла … до 15 728 гривень у 2024-му", — наголосив Смілянський.

Яка зарплата в інших СЕО

Згідно з опублікованою декларацією за 2024 рік, очільник "Укртатнафти" та "Укрнафти" Сергій Корецький, який з 14 травня стане головою правління НАК "Нафтогаз України", отримав 26,7 млн грн (641,7 тис. доларів) річного доходу із зарплати. Торік заробітна плата Корецького на посаді директора "Укрнафти" становила 15,47 млн грн, а як керівника "Укртатнафти" – 11,19 млн грн.

Президент "Енергоатома", тимчасовий виконуючий обов'язки голови правління Петро Котін задекларував річний дохід у розмірі понад 6,71 мільйона гривень, отриманий від заробітної плати. Основну частину доходу становила заробітна плата в "Енергоатомі" – 6 млн 713 тис. 065 гривень (161,3 тис. доларів). Окрім цього, він отримав 269 тис. 484 гривні пенсії.

Виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз" Роман Чумак у 2024 році отримав зарплату в розмірі 18,36 мільйона гривень (441,2 тис. доларів).

Також додамо, що зарплата Володимира Зеленського становить 28 тисяч гривень (672,9 доларів) щомісячно. Згідно з документом, інших компонентів заробітної плати (надбавок, премій тощо) президент не отримує. Загальна сума заробітної плати Зеленського у 2024 році становила 336 тисяч гривень (8 тис. доларів), з якої сплачено податки і збори у сумі 66 500 гривень.

Якщо порівнювати із Зеленським, то зарплата Смілянського більша майже у 35 разів. Водночас вона менша, ніж заробітна плата Корецького – у 2,3 раза.

Нагадаємо, востаннє Смілянський подавав декларацію про доходи у березні 2018 року.