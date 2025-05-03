В 35 раз больше, чем у Зеленского, но вдвое меньше, чем у Корецкого: Смелянский назвал свою зарплату

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский раскрыл детали своей заработной платы за 2024 год, отметив, что является налоговым резидентом США и, кроме украинских налогов, платит налоги и американскому бюджету.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Смелянский отметил, что за прошлый год получил 11,7 миллиона гривен до налогообложения (включая доплату за работу с государственной тайной), что в среднем составило 970 тысяч гривен в месяц.

По его словам, премии, предусмотренные контрактом, он не получал с 2022 года по собственной инициативе.

Из этой суммы 2,4 миллиона гривен Смелянский уплатил как налоги в Украине, еще около 2,1 миллиона гривен – в бюджет США, где он зарегистрирован как налоговый резидент. По словам Смилянского, эти средства пошли в федеральный бюджет, из которого выделялась военная помощь Украине.

После уплаты налогов чистый годовой доход Смелянского составил 6,9 миллиона гривен или примерно $167 тысяч, что соответствует $13 900 в месяц. Для сравнения, Смелянский привел зарплату президента США $400 тысяч в год.

Он добавил, что средняя зарплата рядовых работников "Укрпочты" также выросла.

"За время моей каденции средняя зарплата производственного персонала — почтальонов, водителей, операторов — выросла... до 15 728 гривен в 2024-м", — подчеркнул Смелянский.

Какая зарплата у других СЕО

Согласно опубликованной декларации за 2024 год, глава "Укртатнафты" и "Укрнафты" Сергей Корецкий, который с 14 мая станет председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", получил 26,7 млн грн (641,7 тыс. долларов) годового дохода по зарплате. В прошлом году заработная плата Корецкого в должности директора "Укрнафты" составила 15,47 млн грн, а в качестве руководителя "Укртатнафты" – 11,19 млн грн.

Президент "Энергоатома", временный исполняющий обязанности главы правления Петр Котин задекларировал годовой доход в размере более 6,71 миллиона гривен, полученный от заработной платы. Основную часть дохода составляла заработная плата в "Энергоатоме" — 6 млн 713 тыс. 065 гривен (161,3 тыс. долларов). Кроме этого, он получил 269 тысяч. 484 гривны пенсии.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз" Роман Чумак в 2024 году получил зарплату в размере 18,36 миллиона гривен (441,2 тыс. долларов).

Также добавим, что зарплата Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен (672,9 долларов) ежемесячно. Согласно документу, других компонентов заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президент не получает. Общая сумма заработной платы Зеленского в 2024 году составила 336 тысяч гривен (8 тыс. долларов), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 66 500 гривен.

Если сравнивать с Зеленским, то зарплата Смелянского больше почти в 35 раз. В то же время она меньше заработной платы Корецкого – в 2,3 раза.

Напомним, последний раз Смелянский подавал декларацию о доходах в марте 2018 года.