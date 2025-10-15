Еще 23 международные компании вышли с российского рынка: кто продал активы

В июле-сентябре 2025 года произошло одно из рекордных количеств ликвидаций иностранных бизнесов в России с начала полномасштабного вторжения.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в мониторинга KSE Institute.

Ликвидация и продажа активов

Отмечается, что в третьем квартале полностью прекратили деятельность 23 международных компании, в том числе 13 из-за завершения ликвидации бизнеса и 4, инициировавших процесс ликвидации, 5 — путем продажи бизнеса, еще один случай касался захвата активов.

Среди компаний, завершивших ликвидацию бизнеса, — известный британский производитель бытовой техники Dyson, американский концерн Rockwell Automation, специализирующийся на промышленной автоматизации, немецкая юридическо-аудиторская группа Rödl & Partner, производитель лабораторного оборудования Eppendorf SE, мексиканская компания Orbia Advance Corporation, а также мексиканская компания Orbia Advance Corporation,

Также о завершении ликвидации объявили британская химическая компания Croda International, японский производитель аудио- и видеотехники JVC Kenwood, американская фармацевтическая компания Allergan, датский производитель медицинского оборудования Ambu, белорусская Good Lakk, немецкая компания Technoform, работающая в сфере строительных материалов, и литовский производитель оп.

Еще четыре компании находятся на этапе ликвидации:

шведская Embracer Group (игровая индустрия),

австрийская Lisec (производство стекла),

французский Louis Dreyfus Company (сельское хозяйство и торговля сырьем),

финский Orion Pharma (фармацевтика).

Кроме того, Россия инициировала захват активов французской компании Air Liquide стоимостью около $700 млн, а также арест бизнеса Airwork Group из Новой Зеландии, специализирующейся на авиаперевозках и техническом обслуживании самолетов.

Также 5 компаний заключили сделки по продаже активов:

французский Alstom (транспортное машиностроение),

американская Burger King,

израильская Fishman Group/Mirland Development,

шведская Hilding Anders AB (производство мебели и матрасов),

лихтенштейнская Hilti (строительные инструменты).

Кто не смог покинуть рынок РФ

В KSE Institute сообщают, что с таном на начало октября 526 международных компаний (12,5%) полностью покинули российский рынок. Еще 1 377 компаний (32,6%) находятся в процессе выхода или сокращения деятельности, в то время как 2 315 компаний (54,9%) до сих пор работают в РФ.

Напомним, немецкий концерн Knauf сообщил, что не смог завершить продажу своего бизнеса в России, о котором было объявлено полтора года назад.

Согласно официальному заявлению, деятельность Knauf в России отделена от центрального управления и осуществляется лишь местным менеджментом с соблюдением всех действующих санкций.

Также Raiffeisen Bank International (RBI) потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Купить банк хотел неназванный российский инвестор, но в Кремле выступили против соглашения, поскольку Россия стремится сохранить ключевой финансовый мост для обработки платежей из Европы.