Продаж зірвано: німецький Knauf не зміг вийти з Росії після півтора року перемовин

Німецький концерн Knauf повідомив, що не зміг завершити продаж свого бізнесу в Росії, про який було оголошено півтора року тому.

Як інформує Delo.ua, про це пише DPA.

Понад рік інтенсивних переговорів не увінчалися успіхом: потенційний покупець, з яким Knauf обговорював продаж свого російського бізнесу, вийшов з угоди. Особу цього партнера компанія не розкриває.

Згідно з офіційною заявою, наразі діяльність Knauf у Росії відокремлена від центрального управління і здійснюється лише місцевим менеджментом з дотриманням усіх чинних санкцій.

Компанія наголошує, що не отримує прибутку від цього бізнесу, а також припинила будь-який експорт із РФ до ЄС та імпорт із ЄС до РФ.

Попри невдачу, виробник будівельних матеріалів підтверджує свій намір піти з російського ринку і зараз шукає "інші можливі варіанти" виходу в умовах "дуже складного середовища".

Про Knauf

Концерн Knauf, відомий насамперед виробництвом гіпсових матеріалів, у 2024 році мав по всьому світу 43,5 тисячі працівників і річний оборот 15,6 млрд євро.

У Росії Knauf працевлаштовує близько 4500 співробітників, що становить понад 10% від загальної чисельності персоналу у світі. Операційна діяльність ведеться локальним керівництвом, а прибутки не надходять до материнської компанії в Німеччині.

Скандал із Knauf

У квітні минулого року журналісти програми Monitor телеканалу ARD встановили, що німецькі фірми Knauf і WKB Systems допомагають російським загарбникам відбудовувати окупований Маріуполь, поставляючи будівельні матеріали для реконструкції міста, яке постраждало внаслідок варварських і жорстоких обстрілів.

Журналісти ARD встановили, що в багатьох будівельних проєктах у Маріуполі використовується цемент від Knauf, а очільник Knauf Ніколаус Кнауф був почесним консулом Росії більше двох десятиліть і зберіг цю посаду навіть після анексії Криму, а у 2018 році назвав санкції проти Росії жахливими.

Нагадаємо, що німецька компанія Knauf почала будівництво в Україні нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей.