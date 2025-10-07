Продажа сорвана: немецкий Knauf не смог выйти из России после полутора лет переговоров

Немецкий концерн Knauf сообщил, что не смог завершить продажу своего бизнеса в России, о котором было объявлено полтора года назад.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет DPA.

Более года интенсивных переговоров не увенчались успехом: потенциальный покупатель, с которым Knauf обсуждал продажу своего российского бизнеса, вышел из сделки. Личность этого партнера компания не раскрывает.

Согласно официальному заявлению, деятельность Knauf в России отделена от центрального управления и осуществляется лишь местным менеджментом с соблюдением всех действующих санкций.

Компания отмечает, что не получает прибыли от этого бизнеса, а также прекратила экспорт из РФ в ЕС и импорт из ЕС в РФ.

Несмотря на неудачу, производитель строительных материалов подтверждает свое намерение уйти с российского рынка и сейчас ищет "другие возможные варианты" выхода в условиях "очень сложной среды".

О Knauf

Концерн Knauf, известный прежде всего производством гипсовых материалов, в 2024 году имел по всему миру 43,5 тысяч работников и годовой оборот 15,6 млрд евро.

В России Knauf трудоустраивает около 4500 сотрудников, что составляет более 10% общей численности персонала в мире. Операционная деятельность ведется локальным руководством, а доходы не поступают в материнскую компанию в Германии.

Скандал из Knauf

В апреле прошлого года журналисты программы Monitor телеканала ARD установили, что немецкие фирмы Knauf и WKB Systems помогают российским захватчикам отстраивать оккупированный Мариуполь, поставляя строительные материалы для реконструкции города, пострадавшего в результате варварских и жестоких обстрелов.

Журналисты ARD установили, что во многих строительных проектах в Мариуполе используется цемент от Knauf, а глава Knauf Николаус Кнауф был почетным консулом России более двух десятилетий и сохранил этот пост даже после аннексии Крыма, а в 2018 году назвал санкции против России ужасающими.

Напомним, что немецкая компания Knauf начала строительство в Украине нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей.