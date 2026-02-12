Lexus, Mercedes, BMW та Toyota постачаються в Росію сірими схемами попри заборону – Reuters

Росія продовжує отримувати автомобілі західних брендів через Китай, попри санкції та офіційні заяви виробників про припинення постачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Як працює схема

За даними видання, десятки тисяч машин від японських Toyota та Mazda до німецьких моделей класу люкс експортуються до РФ у межах схем так званого сірого ринку. Частину автомобілів виробляють у Китаї на спільних підприємствах міжнародних компаній, інші — завозять туди з третіх країн, а вже звідти переправляють до Росії.

Поширеною практикою стало оформлення нових автомобілів як вживаних. Дилери в Китаї реєструють машини як продані на внутрішньому ринку, після чого перекласифіковують їх і експортують.

"Таким чином легше експортувати", — пояснила Чжан Ай Цзюнь, колишня експортерка автомобільної компанії в провінції Сичуань.

За даними російської аналітичної компанії Autostat, імпорт із Китаю займає дедалі більшу частку серед усіх західних та японських автомобілів, зареєстрованих у РФ. Із 2023 року кількість таких машин, вироблених у Китаї, зросла більш ніж удвічі.

У 2025 році вони становлять майже половину з близько 130 тисяч автомобілів брендів із країн, що запровадили санкції.

Загалом із початку повномасштабної війни в Україні в Росії продали понад 700 тисяч автомобілів іноземних брендів із країн, які офіційно обмежили співпрацю з РФ.

Директор московського автосалону "Панавто-Запад" Дмитро Зазулін визнав, що попит на західні марки зберігається.

"Багато клієнтів хочуть купувати та їздити на автомобілях виключно західних брендів, таких як Mercedes. Однак на даний момент ми можемо ввозити їх тільки через паралельні канали", — зазначив він.

Дані Autostat показали, що минулого року в Росії було зареєстровано майже 47 000 нових автомобілів BMW, Mercedes, Volkswagen, Lexus, Audi, Porsche та Skoda.

Що кажуть автовиробники

У Mercedes-Benz, BMW і Volkswagen заявили, що заборонили експорт автомобілів до Росії та намагаються запобігати несанкціонованим поставкам. Водночас компанії визнали, що контролювати подальший рух машин складно.

У BMW наголосили, що якщо автомобілі потрапляють до РФ через сірий імпорт, то "це відбувається поза межами їхньої сфери впливу — і також явно проти їхньої волі".

Експерт із санкційного права Себастіан Беннінк зауважив, що повністю перекрити такі схеми практично неможливо.

"Існує так багато способів обійти санкції, що майже неможливо запобігти потраплянню певних автомобілів до Росії", — зазначив він.

Reuters резюмує, що таким чином, попри формальні обмеження, російський ринок і надалі отримує доступ до іномарок через складні ланцюги посередників і паралельний імпорт.

Як світові бренди вийшли з російського ринку

Після початку війни в Україні світові автовиробники масово йшли з російського ринку. Залишили Росію Renault та Nissan, також у країні закрився завод Toyota. Автовиробники продавали свої активи місцевим компаніям за символічні суми, зберігши можливість викупити їх протягом кількох років.

У грудні повідомлялося, що південнокорейський автовиробник Hyundai не може викупити назад свій колишній завод у Санкт-Петербурзі, який продала після початку війни за 10 тисяч рублів (приблизно $100).

Hyundai стала не єдиною компанією, яка втратила свої заводи та виробництва в Росії.

Японська Mazda Motor також втратила таке право. Вона не викупила 50% свого російського заводу у колишнього партнера Sollers.

Renault, Ford, Nissan та Mercedes-Benz також мають опціони на зворотний викуп, термін дії яких спливає у період з 2027 по 2029 рік. Toyota та Volkswagen продали свої активи без права зворотного викупу.