Навіть Кім Чен Ин не захотів: російський проєкт розкішних автомобілів Aurus провалився

Проект розкішних автомобілів Aurus, який пропагандисти РФ називають "російським Rolls-Royce", потрапив у глибоку кризу. Виробництво на заводі в Єлабузі призупинено.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє TVP.info.

Чому стався провал?

За даними польського видання, офіційно це називають "інвентаризацією", але ринкові показники свідчать про відсутність нових замовлень. На поточний момент заборгованість заводу перевищує 80 мільйонів євро.

Вартість одного автомобіля Aurus становить від 50 до 70 мільйонів рублів (близько 900 тис. доларів). Основними замовниками виступили державні структури та відомства, тоді як для приватних осіб автомобіль виявився недоступним через високу ціну. Експортні плани також провалилися, інтерес за кордоном був незначним.

За повідомленнями, навіть Кім Чен Ин, який отримав Aurus у подарунок від Путіна, здійснив тільки коротку поїздку на ньому, а пізніше повернувся до Mercedes-Maybach .

Технічна залежність

Попри заяви про локалізацію, ключові вузли автомобіля базуються на імпортних технологіях. Гібридну трансмісію розробляли інженери компанії Porsche, а значна частина електронних систем та компонентів постачалася німецьким концерном Bosch. Після виходу західних автомобільних компаній з російського ринку у 2022 році через агресію проти України, стабільне постачання цих деталей припинилося.

Зміна стратегії фінансування

Міністр промисловості і торгівлі РФ Антон Аліханов повідомив, що державне фінансування проекту буде скорочено. Кошти, які раніше призначалися для розвитку бренду Aurus, тепер перенаправлять на на розробку місцевих компонентів для електромобілів та гібридних транспортних засобів. Наразі проект офіційно перебуває у статусі тимчасового призупинення.

Про Aurus

Aurus — офіційна назва спеціально розробленого сімейства автомобілів для публічних поїздок вищого керівництва РФ. При розробці проєкт називався "Кортеж". Є аналогом ЗІЛ-41045 і Rolls-Royce. Модельний ряд включає; седан, позашляховик, мікроавтобус, а також два лімузини — звичайний і броньований. Лімузини обладнані 4,4 літровим бензиновим V8 з подвійним турбонаддувом і електродвигуном сумарною потужністю 660 к.с., крутним моментом 1000 Нм.

Усі права на конструкцію машин та його агрегатів належать ТОВ "Аурус". Влітку 2025 року контрольну частку (51%) у компанії придбала структура "Газпрому" — ТОВ "Газпром тех".

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує отримувати автомобілі західних брендів через Китай, попри санкції та офіційні заяви виробників про припинення постачання.