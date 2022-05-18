Мобілізацію та військовий стан в Україні треба продовжити, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував проекти законів про продовження військового стану в Україні після 24 травня та про продовження мобілізації.

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Згідно з указом президента від 18 квітня 2022 року військовий стан в Україні діє до 25 травня, таким чином глава держави пропонує продовжити його знову.

Загальну мобілізацію своїм указом президент Зеленський оголосив із початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Тексти законів, якими президент пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан, на сайті Ради відсутні.

Зазначимо, що 76% українців позитивно ставляться до ініціативи щодо мобілізації чоловіків призовного віку певних професій для відновлення країни замість служби в армії. Ще 21% респондентів ставляться до цього нейтрально, 6% виступили проти, а 3% вагалися з відповіддю.