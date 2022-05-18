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Стало відомо, на скільки продовжать воєнний стан і мобілізацію в Україні
Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації на 90 днів.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
"… продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 5 годин 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб", - йдеться у законопроєкті.
Мотивом до такого рішення стало продовження широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Також Зеленський видав указ про продовження термінів проведення загальної мобілізації.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"…продовжити з 25 травня 2022 року строк проведення загальної мобілізації на 90 діб", – йдеться у законопроєкті про затвердження указу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зареєстрував проекти законів про продовження військового стану в Україні після 24 травня та про продовження мобілізації.
Наразі військовий стан в Україні діє до 25 травня, таким чином глава держави пропонує продовжити його знову. Зокрема, загальну мобілізацію своїм указом президент оголосив із початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.