Януковича дозволили заочно судити за підбурювання охоронця до дезертирства

Подільський районний суд Києва дозволив здійснення спеціального судового провадження (in absentia) стосовно колишнього президента Віктора Януковича та ексзаступника начальника Управління державної охорони – начальника служби безпеки президента Костянтина Кобзаря.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Як зазначають в Офісі генерального прокурора, ухвалення цього рішення дозволяє провести судовий розгляд та прийняти кінцеве рішення за пред’явленим обвинуваченням без участі обвинувачених.

Слідством встановлено, що 23 лютого 2014 року експрезидент, діючи спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками Росії, повітряними та морськими суднами військово-морських сил держави-агресора двічі незаконно перетнув держкордон України та переправив через нього не менше 20 осіб до РФ.

Цього ж дня Янукович, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту РФ в районі Козацької бухти в Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління держохорони, які безпосередньо виконували завдання по забезпеченню його особистої охорони, до вчинення дезертирства.

Державне бюро розслідувань інкримінувало експрезиденту організацію незаконного переправлення людей через кордон та підбурювання до дезертирства (частина 2 статті 332, частина 4 статті 27 та частина 1 статті 408 Кримінального кодексу), а його колишньому охоронцю – організацію переправлення людей через кордон та, власне, дезертирство.

Нагадаємо, що про підозру за статтею 408 Януковичу повідомили ще на початку лютого 2022 року. Начальнику ж його охорони про підозру було повіломлено ще у листопаді 2021 року. Наприкінці червня 2022 року справу проти них передали до суду.

Зазначимо при цому, що проти Януковича в Україні ще у січні 2019 року було винесено обвинувальний вирок у справі про державну зраду та підтримку Росії у веденні агресивної війни: експрезиденту дали 13 років тюрми. В жовтні 2020 року це рішення підтвердив Київський апеляційний суд, а у грудні 2021 року - Верховний суд.

Крім того, Янукович заочно заарештований Україною у справі про заволодіння державною резиденцією "Межигір'я" у 2007 році, у справі про вбивства людей на Майдані в 2014 році та у згаданій вище справі про дезертирство. У червні 2022 року також було завершено розслідування справи проти експрезидента щодо захоплення ним державної влади: у ній до Януковича застосовано аналогічний запобіжний захід.