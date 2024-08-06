Высший совет правосудия уволил экс-председателя Верховного суда Князева и судью Тандыра

Высший совет правосудия решил уволить подозреваемого по делу о взятке на $2,7 млн Всеволода Князева с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Также уволен Алексей Тандыр, судья Макаровского районного суда Киевской области, совершивший смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения на блокпосту.

Об этом сообщили в ВСП.

Отмечается, что решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича из пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины приняли на заседании 6 августа.

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия еще в июне приняла решение о применении к судье Всеволода Князева дисциплинарного взыскания в виде освобождения от должности на основании рассмотрения дисциплинарного дела против судьи.

Высший совет правосудия также уволил судью Макаровского суда Александра Тандыра, который в мае 2023 года вызвал смертельное ДТП и на блокпосте вблизи Киева. Тогда погиб военнослужащий Нацгвардии.

Детали дела Князева

В июне 2023 года НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном суде и задержало его председателя Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки.

Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая вместо него председателем суда был избран Станислав Кравченко.

Сперва Князева арестовали с возможностью выхода под залог в 107 миллионов гривен, но затем снизили эту сумму до 75 миллионов. 31 августа ВАКС уменьшил размер залога уже до 55 миллионов гривен, 26 сентября – до 45 миллионов, 11 октября – до 35 миллионов, 5 декабря – до 27 миллионов, а 30 января – до 18,2 миллиона гривен. 31 января экс-главу Верховного суда освободили из-под стражи после внесения залога.

Расследование против Князева Национальное антикоррупционное бюро завершило еще 3 октября: ему инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

Дело против председателя райсуда, насмерть сбившего нацгвардейца в Киеве

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении председателя Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который за рулем автомобиля вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие на блокпосте в Киеве.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего (часть 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса). Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Напомним, что указанное ДТП произошло 25 мая в 23:55 при въезде в Киев на Брест-Литовском шоссе. Глава райсуда за рулем автомобиля Lexus ES350 сбил нацгвардейца, находившегося на блокпосте. В результате он погиб.

Судья был задержан. Учитывая состояние опьянения в заведении здравоохранения, он отказался. В конце концов по решению следователя судьи подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог, который будет действовать до 26 августа. Высший совет правосудия отстранил Тандыра от должности.

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