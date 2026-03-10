Продажі електрокарів обвалилися в лютому на фоні енергетичної кризи

У лютому український автопарк поповнився 1074 електромобілями на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з лютим минулого року попит на електромобілі зменшився на 76%. У порівнянні з січнем 2026 року падіння становило 63%.

Більшість зареєстрованих електромобілів — легкові автомобілі. За місяць їх було зареєстровано 1013 одиниць, з яких 144 — нові, а 869 — уживані.

Сегмент комерційного електротранспорту був значно меншим: із 61 зареєстрованого авто лише 10 були новими.

Топ-5 нових електромобілів лютого

BYD Sea Lion 06 — 16 авто Zeekr 001 — 13 авто BYD Leopard 3 — 13 авто Zeekr 7X — 11 авто Honda e:NP2 — 10 авто Volkswagen ID.UNYX — 8 авто

Топ-5 уживаних електромобілів, вперше зареєстрованих в Україні

Tesla Model Y — 124 авто Tesla Model 3 — 117 авто Nissan Leaf — 114 авто Chevrolet Bolt — 59 авто Tesla Model S — 45 авто