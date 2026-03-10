Запланована подія 2

Продажі електрокарів обвалилися в лютому на фоні енергетичної кризи

електрокар
Ринок електромобілів обвалився / Depositphotos

У лютому український автопарк поповнився 1074 електромобілями на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з лютим минулого року попит на електромобілі зменшився на 76%. У порівнянні з січнем 2026 року падіння становило 63%.

Більшість зареєстрованих електромобілів — легкові автомобілі. За місяць їх було зареєстровано 1013 одиниць, з яких 144 — нові, а 869 — уживані.

Сегмент комерційного електротранспорту був значно меншим: із 61 зареєстрованого авто лише 10 були новими.

Топ-5 нових електромобілів лютого

  1. BYD Sea Lion 06 — 16 авто
  2. Zeekr 001 — 13 авто
  3. BYD Leopard 3 — 13 авто
  4. Zeekr 7X — 11 авто
  5. Honda e:NP2 — 10 авто
  6. Volkswagen ID.UNYX — 8 авто

Топ-5 уживаних електромобілів, вперше зареєстрованих в Україні

  1. Tesla Model Y — 124 авто
  2. Tesla Model 3 — 117 авто
  3. Nissan Leaf — 114 авто
  4. Chevrolet Bolt — 59 авто
  5. Tesla Model S — 45 авто

Зауважимо, що у січні 2026 року український ринок електрокарів зафіксував майже повний обвал імпорту. Втім, експерти називають цю ситуацію прогнозованою: з 1 січня в Україні повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на електромобілі. Попри різке падіння ввезення, системного краху ринку найближчим часом не очікується — на це впливають одразу кілька факторів.

Автор:
Тетяна Гойденко