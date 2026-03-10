- Категорія
Продажі електрокарів обвалилися в лютому на фоні енергетичної кризи
У лютому український автопарк поповнився 1074 електромобілями на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Порівняно з лютим минулого року попит на електромобілі зменшився на 76%. У порівнянні з січнем 2026 року падіння становило 63%.
Більшість зареєстрованих електромобілів — легкові автомобілі. За місяць їх було зареєстровано 1013 одиниць, з яких 144 — нові, а 869 — уживані.
Сегмент комерційного електротранспорту був значно меншим: із 61 зареєстрованого авто лише 10 були новими.
Топ-5 нових електромобілів лютого
- BYD Sea Lion 06 — 16 авто
- Zeekr 001 — 13 авто
- BYD Leopard 3 — 13 авто
- Zeekr 7X — 11 авто
- Honda e:NP2 — 10 авто
- Volkswagen ID.UNYX — 8 авто
Топ-5 уживаних електромобілів, вперше зареєстрованих в Україні
- Tesla Model Y — 124 авто
- Tesla Model 3 — 117 авто
- Nissan Leaf — 114 авто
- Chevrolet Bolt — 59 авто
- Tesla Model S — 45 авто
Зауважимо, що у січні 2026 року український ринок електрокарів зафіксував майже повний обвал імпорту. Втім, експерти називають цю ситуацію прогнозованою: з 1 січня в Україні повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на електромобілі. Попри різке падіння ввезення, системного краху ринку найближчим часом не очікується — на це впливають одразу кілька факторів.