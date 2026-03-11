Виплати за автоцивілкою зросли майже вдвічі − МТСБУ

Середній розмір виплати за автоцивілкою за рік збільшився майже вдвічі – з 33 тис. грн до майже 65 тис. грн.

Як пише Delo.ua, про це сказав голова правління Моторного (транспортного) страхового бюро України Олександр Берназюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, станом на сьогодні лише близько 20% страхових подій врегульовано за новим процесом. Повноцінна оцінка андеррайтингу можлива лише у другому півріччі 2026 року, коли накопичиться достатній масив даних для аналізу потенційної збитковості.

Що формує ціну автоцивілки в Україні

На вартість автоцивілки безпосередньо вливають інфляційні чинники, збільшення заробітньої плати, зростання вартості деталей та складність логістики, розповів Берназюк.

Більшість деталей завозиться з Європи й коливання курсу гривні до євро суттєво підвищує ціну. Також на вартість впливає зростання частки електротранспорту: відновлення електромобіля виходить дорожче, адже більшість моделей китайського виробництва, що ускладнює логістику та обслуговування.

Крім того, на загальний рівень збитковості впливає зростання кількості договорів ОСЦПВ, укладених із пільговими категоріями водіїв, які отримують знижку 50%. При цьому ці водії потрапляють у ДТП так само, як інші, а страхові компанії виплачують відшкодування у повному обсязі. Наразі такі договори становлять близько 17% від усіх полісів, і очікується їх подальше зростання, особливо після завершення війни. Цей фактор страховики також враховують у своїх розрахунках.

За словами Берназюка, зростає загальна частота настання страхових випадків: за рік цей показник збільшився майже на 15% (з 1,75 до 2,0).

"На 100 договорів ОСЦПВ зараз припадає приблизно два ДТП. Очікуємо, що їхня кількість зростатиме, враховуючи психологічний стан водіїв, який впливає на стиль керування, а також через вплив інших факторів, наприклад, через недостатнє освітлення доріг у темну пору й не працюючі світлофори, що спричинене відключеннями світла", − зазначають у МТСБУ.

Нагадаємо, з 2026 року в Україні для всіх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) запроваджено обов’язкове пряме врегулювання. Це означає, що потерпілі після ДТП тепер отримують виплату безпосередньо від своєї страхової компанії, а не від страховика винуватця, що значно спрощує та пришвидшує процес.