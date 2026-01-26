Виплата автоцивілки тепер за новими правилами: що змінилось

З 2026 року в Україні для всіх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) запроваджено обов’язкове пряме врегулювання. Це означає, що потерпілі після ДТП тепер отримують виплату безпосередньо від своєї страхової компанії, а не від страховика винуватця, що значно спрощує та пришвидшує процес.

Що змінилося для українських автовласників з 2026 року, — розбиралось Delo.ua.

За даними Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), середній строк врегулювання збитків у межах прямого врегулювання за січень–вересень 2025 року становив 29 днів, майже вдвічі швидше за стандартну процедуру. Прискорення стало можливим завдяки класифікації збитків за розміром виплати — І клас до 100 тис. грн, ІІ клас понад 100 тис. грн, а також завдяки цифровим інструментам: онлайн-реєстрації подій, фото- та відеофіксації пошкоджень.

Що конкретно змінилось для автовласників

Нові правила також змінили підхід до сервісу для клієнтів, зробивши його більш прозорим і комфортним. Після ДТП страхова компанія організовує огляд автомобіля та оцінку збитків, а далі пропонує водієві два варіанти відшкодування.

Перший варіант — ремонт на станції технічного обслуговування. Страхові компанії організовують ремонт на партнерських СТО, з якими мають договірні відносини, забезпечуючи контроль строків і якості робіт. При цьому потерпілий може запропонувати власну СТО, за умови, що вартість ремонту не надто сильно відрізняється від вартості на партнерській станції.

Другий — грошова виплата, яку страховик перераховує безпосередньо власнику авто. Вона застосовується у випадках фізичного знищення транспортного засобу або за домовленістю сторін. Якщо клієнт обирає виплату "на руки", страхова компанія здійснює розрахунок у межах установленого законом ліміту відповідальності, який становить до 250 тис. грн. Після отримання коштів власник автомобіля самостійно організовує відновлення транспортного засобу.

Водночас механізм працює так, що якщо водій є винуватцем ДТП, його страхова компанія компенсує збитки потерпілому, а якщо потерпілий — звертається до своєї страхової компанії.

Також варто згадати, що пряме врегулювання застосовується лише у випадках майнової шкоди за участю двох транспортних засобів, що робить процес простішим і більш передбачуваним для водіїв. Якщо ж аварія призвела до шкоди життю чи здоров’ю людей, трапилася за участю більше ніж двох авто, спецтехніки або автопоїздів, то використовується класична процедура врегулювання.

Як правильно скористатися прямим врегулюванням

Щоб скористатися прямим врегулюванням, водіям необхідно правильно оформити ДТП. До цього входить документальне підтвердження події, включно з протоколом поліції або європротоколом, а також фото- та відеофіксація пошкоджень. Чим більш детально зафіксовані обставини та пошкодження, тим швидше та менш проблемно проходить оцінка збитків і відшкодування.

За словами страховиків, саме на перших хвилинах після аварії вирішується, наскільки швидко і без конфліктів пройде врегулювання, тож важливо не лише дотримуватися правил, а й правильно оформлювати всі документи.

Експерти відзначають, що нова система зробила автоцивілку більш прогнозованою, швидкою та зручною для водіїв. Водночас вона знизила залежність потерпілих від страховика винуватця ДТП, змістивши акцент з формального поліса на реальний сервіс.