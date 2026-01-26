Выплаты по автогражданке по новым правилам: что изменилось

С 2026 года в Украине для всех договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) введено обязательное прямое урегулирование. Это означает, что потерпевшие в ДТП теперь получают выплату напрямую от своей страховой компании, а не от страховщика виновника, что значительно упрощает и ускоряет процесс.

Что изменилось для украинских автовладельцев с 2026 года, — разбиралось Delo.ua.

По данным Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), средний срок урегулирования убытков в рамках прямого урегулирования за январь–сентябрь 2025 года составил 29 дней — это почти в два раза быстрее стандартной процедуры. Ускорение стало возможным благодаря внедрению классификации страховых случаев по размеру выплат: I класс — до 100 тыс. грн, II класс — более 100 тыс. грн. Также важную роль сыграли цифровые инструменты: онлайн-регистрация страховых случаев, а также фото- и видеофиксация повреждений.

Что конкретно изменилось для автовладельцев

Новые правила также изменили подход к клиентскому сервису, сделав его более прозрачным и комфортным. После ДТП страховая компания организует осмотр автомобиля и оценку нанесенного ущерба, после чего предлагает водителю два варианта возмещения.

Первый вариант — ремонт на станции технического обслуживания. Страховые компании организуют восстановление авто на партнерских СТО, обеспечивая контроль сроков и качества работ. При этом потерпевший может предложить собственную станцию при условии, что стоимость услуг на ней существенно не отличается от расценок партнеров страховщика.

Второй — денежная выплата, которую страховщик перечисляет напрямую владельцу авто. Она применяется в случае полного уничтожения транспортного средства или по договоренности сторон. Если клиент выбирает выплату "на руки", страховая компания производит расчет в рамках установленного законом лимита ответственности, который составляет до 250 тыс. грн. После получения средств владелец автомобиля самостоятельно организует восстановление транспортного средства.

В то же время механизм работает следующим образом: если водитель является виновником ДТП, его страховая компания компенсирует ущерб потерпевшему, а если водитель сам стал потерпевшим — он обращается за выплатой в свою страховую компанию.

Также стоит отметить, что прямое урегулирование применяется исключительно в случаях имущественного ущерба при участии двух транспортных средств. Это делает процесс более простым и предсказуемым для водителей. Если же авария привела к ущербу жизни или здоровью людей, произошла с участием более двух авто, спецтехники или автопоездов — используется классическая процедура урегулирования.

Как правильно воспользоваться прямым урегулированием

Чтобы воспользоваться прямым урегулированием, водителям необходимо правильно оформить ДТП. Процедура включает документальное подтверждение происшествия (протокол полиции или европротокол), а также фото- и видеофиксацию повреждений. Чем подробнее зафиксированы обстоятельства и ущерб, тем быстрее и проще проходит оценка и выплата возмещения.

По словам страховщиков, именно в первые минуты после аварии решается, насколько быстро и бесконфликтно пройдет урегулирование. Поэтому важно не только соблюдать ПДД, но и грамотно оформить все документы.

Эксперты отмечают, что новая система сделала автогражданку более прогнозируемой, быстрой и удобной для водителей. Она снизила зависимость потерпевших от страховщика виновника ДТП, сместив акцент с формального наличия полиса на реальный сервис.