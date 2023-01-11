В Україні подорожчали яблука: яка вартість

З початку цього року на українському ринку спостерігається зростання відпускних цін на яблуко. Сьогодні місцеві господарства готові вести відвантаження цих фруктів від 9 до 15 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Насамперед зростання цін аналітики ринку пов’язують із помітною активізацією торговельно-закупівельної діяльності у цьому сегменті.

За словами гравців ринку, якщо перед новорічними святами попит на місцеве яблуко був відносно невисоким, то вже сьогодні високу зацікавленість у закупівлі цієї продукції виявляють покупці практично всіх категорій.

Водночас пропозиція яблука високої якості на ринку є досить обмеженою, що також сприяє зростанню цін на цю продукцію.

"Багато садівників зараз пропонують до продажу в основному продукцію, якість якої почала погіршуватися внаслідок тривалого зберігання. Водночас якісне яблуко вони планують продавати не раніше за початок весни. Також варто зазначити, що через нестабільність на валютному ринку ціна на імпортне яблуко також помітно зросла, що надає додаткову підтримку ціновому зростанню на ці фрукти з місцевих господарств", - зауважують аналітики.

Як результат лише з початку поточного місяця ціна на якісне яблуко в Україні зросла в середньому на 37%. Сьогодні місцеві господарства готові вести відвантаження цих фруктів від 9 до 15 грн/кг ($0,47-0,74/кг) залежно від калібру та сорту, причому вони зазначають, що найбільший попит мають яблука червоних сортів.

Зазначимо, оптові ціни на фрукти в Україні станом на кінець 2022 року були в середньому на 98% вищими, ніж на кінець 2021 року. Основна причина такого різкого зростання цін — подорожчання імпортної продукції через девальвацію гривні та підвищення вартості логістики внаслідок повномасштабного вторгнення російських агресорів на територію країни.