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Категория
Экономика
Дата публикации

Правительство одобрило законопроект о быстрых инвестициях

Правительство одобрило законопроект о быстрых инвестициях

Правительство одобрило законопроект об упрощении разрешительных процедур для получения права на землю и для начала строительства при реализации проектов, направленных на восстановление экономики.

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Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что правительство предлагает Верховной Раде принять законопроект о быстрых инвестициях, позволяющий создавать перерабатывающие предприятия.

Так, во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели, реализующие проекты, входящие в Перечень проектов восстановления экономики, получают максимально благоприятные условия для инвестирования.

Это, в частности:

  • сокращение сроков получения прав на земельный участок – с 18 до 3 месяцев,
  • право на земельный участок будет приобретаться без аукциона, без документации по землеустройству, с гарантиями неотчуждения участка,
  • установление и изменение целевого назначения земли сможет производиться без соблюдения правил соотношения между видом целевого назначения и видом функционального назначения территории,
  • проектирование объекта строительства может происходить без соблюдения градостроительных условий и ограничений при условии соответствия строительным нормам.

Проектом восстановления будет считаться проект, который:

  • имеет стоимость от 500 тысяч евро;
  • направлен на любую сферу промышленности (за исключением деятельности по обращению с отходами и строительству жилья).

Для его включения в Список проектов восстановления предпринимателю следует подать заявку в Министерство экономики.

"Ускоряем восстановление Украины путем привлечения частных инвестиций. Создаем инвесторам максимально комфортные условия для реализации инвестиционных проектов. Закон о быстрых инвестициях предусматривает такие изменения в законодательстве, чтобы в Украине можно было максимально быстро и без лишней бюрократии строить промышленные предприятия с нуля. Таким образом мы планируем сильнее развить перерабатывающую промышленность", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, в Минэкономики рассчитывают, что реализация всех грантовых программ в рамках проекта "Работа" позволит создать более 300 тысяч новых рабочих мест в Украине.

Автор:
Светлана Манько