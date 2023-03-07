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Впервые с начала войны в феврале выросла средняя зарплата: кому платят больше всего
Рынок труда продолжает бить рекорды: количество вакансий увеличивается, зарплата постепенно растет, конкуренция снижается, центр и юг Украины возобновляются. Но есть нюанс – работодатели опасаются кадрового голода.
Об этом сообщают аналитики кадрового портала Work.ua.
Отмечается, что после январского рекорда, когда на рынке труда было зафиксировано наибольшее количество вакансий с момента полномасштабного вторжения РФ, в феврале количество предложений выросло на 11%.
Аналитики отмечают, что рынок труда восстанавливается на юге и в центре Украины. Наибольшую динамику восстановления в феврале, если сравнить с январем, показали Кировоградская – 21%, Днепропетровская – 15%, Черновицкая – 15%, Николаевская – 14%, Черниговская области – 14%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Лидировать по количеству размещенных вакансий продолжают Киевская - 20 034 предложений работы, Львовская - 6 914, Днепропетровская - 6 401, Одесская - 4 469, Ивано-Франковская области - 2 000.
Также заметна тенденция обновления B2B бизнеса, медицинской отрасли и строительства.
Пятерка категорий с наибольшим приростом вакансий в феврале по сравнению с январем
- "Логистика, состав, ВЭД" - 5 700 (+16%).
- "Медицина, фармацевтика" - 4 805 (+13%).
- "Строительство, архитектура" - 2 719 (+14%).
- "Охрана, безопасность" - 1 100 (+15%).
- "Юриспруденция" - 814 (+23%).
Наибольший прирост вакансий в феврале наблюдался за должностями "Садовник" (+133%), "Дизайнер интерьера" (+116%), "Инженер по пожарной безопасности" (+75%), "Помощник адвоката" (+65%), "Зубной техник" (+60%).
Аналитики подчеркивают, что чаще в Украине ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей и поваров.
Также все больше украинцев находят работу — в феврале соискателей стало меньше, конкуренция снизилась и держится на уровне декабря 2022 года.
Самая большая конкуренция соискателей на вакансию наблюдается в Киевской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Запорожской областях.
Самая маленькая конкуренция в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской, Кировоградской областях.
Конкурентными остаются должности, по которым не предусмотрено обязательное присутствие в офисе, где можно работать с любой точки мира, например, верстальщик, чат-специалист, Front-end программист, вебдизайнер.
Кроме того, на рынке труда ощущается нехватка электрослесарей, горняков, эндокринологов, врачей УЗИ, программистов.
"Последний месяц зимы отметился, хоть и незначительным, но ростом заработных плат. Впервые от полномасштабного вторжения медианная зарплата по Украине выросла с 15 000 до 15 500 грн. Заметные зарплатные колебания и на региональном уровне, например, во Львовской области, где в прошлом году платили от 14 000 до 15 000 грн., сейчас предлагают в среднем 15 500", - сообщают аналитики.
Наивысшую зарплату в феврале предлагали :
- медиабаерам — 50 000 грн;
- водителям-международникам - 41 500 грн;
- рихтовщикам - 32500 грн;
- риелторам – 30 000 грн;
- дизелистам - 27 500 грн.
В отдельных областях также был рост зарплат. Повышение коснулось топменеджеров и руководства высшего звена, специалистов, работающих в страховании, сфере обслуживания, производстве, занимающихся дизайном и работающих в сфере телекоммуникаций.
Пятерка категорий с самой большой зарплатой неизменна. Лидирует категория "Недвижимость", в которой платят 30000 грн. Далее "Топменеджмент, руководство высшего звена" - 30 000 грн; "Транспорт, автобизнес" - 22 500 грн; "Продажа, закупка" - 20 000 грн и "Сельское хозяйство, агробизнес" - 19 500 грн.
Меньше всего оплачивалась работа уборщиков – 8 000 грн, санитаров – 8 500 грн, посудомоечников – 9 000 грн, ассистентов ветеринарного врача и мастеров производственного обучения – по 10 000 грн.
По данным аналитиков Work.ua, в феврале в поисках работы находилось больше женщин, чем мужчин – на рынок труда в последний месяц зимы вышло 35 011 искательниц, тогда как соискателей – 25 817.
В феврале увеличилось кандидатов, искавших работу дистанционно, на 16,84% больше, чем в январе.
Прибыло кандидатов в следующих областях:
- "Маркетинг, реклама, PR" (+11%);
- "СМИ, издательство, полиграфия" (+11%);
- "Сельское хозяйство, агробизнес" (+7%);
- "Продажа, закупка" (+3%);
- "Медицина, фармацевтика" (+2%).
Напомним, война заставила многих украинцев искать возможность дополнительного заработка, ведь в течение 2022 года зарплаты украинцев сократились на 25-50%. Больше вариантов подработки в строительной и транспортной сферах.