Ринок праці: які вакансії найбільш популярні серед українців

Найменша конкуренція серед пошукачів на Заході, а от у Тернопільській області пропонують найвищу зарплату — в середньому 21 тисяча гривень.

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Про це йдеться у свіжій аналітиці OLX Робота.

Зазначається, що за останні три місяці українці понад 1 млн разів відгукувалися на пропозиції роботи на платформі, натомість за цей же період роботодавці запропонували понад 176 тисяч вакансій.

Яку роботу шукають українці?

За останні три місяці українці найчастіше відгукувалися на вакансії в наступних категоріях:

● Логістика / Склад / Доставка;

● Роздрібна торгівля / Продажі / Закупки;

● Виробництво / Робітничі спеціальності;

● Готельно-ресторанний бізнес / Туризм;

● Будівництво / Облицювальні роботи .

У категорії Логістика / Склад / Доставка пошукачі найбільше цікавилися вакансіями водія із заробітною платою в середньому 24 тис. грн, вантажника — 12 тис. грн та кур'єра, за таку роботу роботодавці готові платити 15 тис. грн за місяць.

У сфері Роздрібна торгівля / Продажі / Закупки найбільша конкуренція на вакансії продавця із зарплатою в середньому 12 тис. грн, менеджера з продажу — 19 тис. грн, та менеджера по роботі з клієнтами — 21 тис. грн.

А от у сфері "Виробництво/Робітничі спеціальності" найбільший попит серед пошукачів на швачок. За таку роботу роботодавці готові платити 15,5 тисяч гривень. Також не менше відгукуються на вакансії пакувальника та різноробочого, на таких позиціях можна заробляти в середньому 12 тисяч гривень щомісяця.

"Якщо порівняти аналогічний період минулого року (01.12.2021 — 23.02.2022, до початку повномасштабного вторгнення), то тоді в середньому пошукачі у 1,5 рази менше відгукувалися на оголошення ніж сьогодні, але популярними були такі ж вакансії як сьогодні — водій, продавець, різноробочий. Заробітна плата минулого року майже по всім пропозиціям роботи була меншою в середньому на 1 — 3 тис. грн залежно від вакансії", - підкреслюють аналітики.

Кого шукають роботодавці?

Якщо говорити про пропозицію, то вона дещо збігається з попитом, а саме:

Топ-5 вакансій (грудень 2022 рік— березень 2023 рік)

Продавець ( середня заробітна плата 11 000 грн)

Водій - (24 000 грн)

Швачка/кравець (15 500 грн)

Кухар (13 000 грн)

Оператор колл-центру (25 000 грн)

Аналітики зазначають, що за останні три місяці найбільше пропозицій роботи було в Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Найвищі зарплати роботодавці пропонували саме у Тернопільській області — в середньому 21 тис. грн, у Хмельницькій та Рівненській областях — по 20 тис. грн.

А от менша конкуренція на робоче місце, що збільшує ймовірність знайти роботу, саме на Заході країни — у Закарпатській та Тернопільській областях.

Зазначимо, ринок праці продовжує бити рекорди: кількість вакансій збільшується, конкуренція знижується. Крім того, за даними аналітиків кадрового порталу Work.ua вперше від початку війни у лютому зросла середня зарплата.