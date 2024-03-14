Українці недоотримали більше 200 тисяч засобів реабілітації

Станом на початок березня, через пів року від затвердження звіту Рахункової палати щодо аудиту ефективності використання коштів держбюджету на забезпечення населення технічними засобами реабілітації, виконано лише менше половини рекомендацій інституції.

Про це заявив заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Він наголосив, що така ситуація створює додаткові ризики щодо ненаведення ладу в забезпеченні населення техзасобами реабілітації та реадаптації.

"Чинна нормативно-правова база щодо забезпечення осіб із інвалідністю тимчасовими засобами реабілітації є суперечливою, не адаптованою до змін, внесених до Закону України "Про реабілітацію осіб із інвалідністю в Україні", та потребує унормування цілої низки питань. А в окремих випадках вона має відверту антисоціальну спрямованість. Це не сприяє ефективному використанню коштів державного бюджету", − окреслив Андрій Майснер висновки аудиту.

За його словами, імпортні комплектуючі для протезування часто закуповували через посередників, які завищували ціни у рази, порівняно з задекларованою на митниці вартістю. Така ситуація обумовлена діючим механізмом формування граничної вартості, що створює передумови для оплати коштами держбюджету імпортних комплектуючих за ціною, значно вищою за ціни виробників і офіційних імпортерів.

Також Андрій Майснер звернув увагу на факти надання підприємствами-виробниками до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю недостовірної інформації про фактичну дату забезпечення громадян технічними засобами реабілітації.

"У 2021−2022 роках громадяни недоотримали більше 200 тисяч засобів реабілітації − при цьому кошти держбюджету на суму понад 3 млрд грн використано повністю", − підкреслив Андрій Майснер.

Державна підтримка осіб з інвалідністю

Роботодавці, які адаптували робочі місця для працівників з інвалідністю, тепер мають змогу отримати відшкодування витрат від держави через електронний портал "Дія". Від початку запуску програми понад 100 роботодавців скористалися цією можливістю, отримавши компенсації на загальну суму майже 7 млн грн.

Також в Україні стартував урядовий експериментальний проєкт, за яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безоплатно пройти професійне навчання в закладах Державної служби зайнятості.

У 2024 році уряд виділить 7 млрд грн на реалізацію активних програм зайнятості населення, які будуть спрямовані на підтримку близько 200 тисяч українців з обмеженими можливостями.