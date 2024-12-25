Рахункова палата провела аудит АРМА: що виявили аудитори

Рахункова палата завершила аудит відповідності використання коштів державного бюджету та управління активами Агентства з розшуку та управління активами (АРМА). Аудит охопив період з 2022 по 2023 роки та І півріччя 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Рахункової палати.

У відомстві зазначили, що управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, стикається з низкою викликів через відсутність сформованого Кабінетом міністрів достатнього правового поля та цілісної системи управління арештованими активами, а також неврегульованість взаємовідносин між АРМА та органами прокуратури та досудового розслідування.

Що виявив аудит Рахункової палати

Згідно з повідомленням відомства, перевірка виявила проблеми, що заважають ефективному управлінню арештованими активами, хоча й засвідчила наявність позитивних змін, що можуть стати фундаментом для подальших покращень у цій сфері.

Зазначається, що у І півріччі 2024 року показники діяльності АРМА зростали порівняно з попередніми роками. Протягом 2022–2023 років та І півріччя 2024 року Агентством забезпечено надходження від: управління активами 0,4 млрд грн, управління грошовими коштами – 0,6 млрд грн, реалізації активів 1,6 млрд грн.

Однак було встановлено недосконалість існуючих механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів та недоліки внутрішніх регламентних норм для дієвого моніторингу і контролю.

Крім того, аудитори констатували, що управління арештованими активами здійснювалося в умовах неврегульованості взаємовідносин між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування не етапі передачі-прийняття активів. Також бракувало інструментів для ефективної діяльності задля збереження/збільшення економічної вартості активів.

Аудит виявив, що в Єдиному державному реєстрі активів (ЄДРА) відсутня повна інформація про активи, що призводить до викривлення даних про їхню вартість. Контроль за ефективністю управління переданими активами (за третиною договорів) призвело до недоотримання очікуваного результату від управління активами (економічної вигоди або прогнозованого доходу), розрахунково, в сумі 81,3 млн грн.

Також Агентство у 2022–2023 роках не володіло достатньою інформацією про ринкову вартість всіх проданих активів та оціночною вартістю за 61,3 % реалізованих активів. З цієї причини реалізація активів за чотирма ухвалами була нижчою за ринкову на 769,3 млн грн.

Щодо виявлених проблем діяльності, то аудитом також встановлено недостатність фінансового ресурсу, необхідного для забезпечення інституційної спроможності Агентства. Зокрема у 2022–2024 роках Агентству було виділено 610,8 млн грн, що становить лише 56 % потреби, що спричинило критичну плинність кадрів.

Які рекомендації надано АРМА для удосконалення процесу управління активами

З огляду на результати аудиту, КМУ та ВРУ надали низку рекомендацій АРМА, що стосуються, зокрема:

розроблення стратегічних, програмних та планових документів у сфері управління активами;

приведення нормативно-правових актів Кабміну та інших органів, долучених до процесу управління активами, у відповідність із вимогами Закону № 772;

врегулювання відносин АРМА з прокуратурою, органами досудового розслідування, іншими зацікавленими сторонами, іноземними органами при прийнятті в управління активів, в тому числі розташованих за кордоном;

запровадження АРМА бухгалтерського обліку активів, автоматизованого управлінського обліку активів (розроблення відповідного програмного забезпечення);

проведення інвентаризації всіх ухвал суду та активів, які мали бути прийняті в управління на їх виконання та звірки даних з Офісом Генерального прокурора;

встановлення чітких та прозорих критеріїв конкурсного відбору оцінювачів та управителів активами;

визначення типових договорів на управління активами та переліку витрат, понесених у зв’язку з управлінням ними;

удосконалення процедур проведення електронних торгів щодо передачі в управління (реалізації) активів;

встановлення чітких критеріїв і умов зниження вартості активів та мінімально допустимої величини вартості активів, які реалізуються на електронних аукціонах;

удосконалення Положення про ЄДРА в частині процедур внесення до реєстру інформації та визначення повноважень і відповідальності інших учасників цього Процесу;

доопрацювання ЄДРА відповідно до вимог Закону № 772 в частині забезпечення інформацією, необхідною для ухвалення ефективних управлінських рішень щодо поводження з активами.

У Рахунковій палаті висловили впевненість, що виконання рекомендацій за результатами цього аудиту дозволить АРМА не лише оптимізувати роботу, але й закласти міцний фундамент для ефективного використання активів на благо суспільства.

В свою чергу голова АРМА Олена Дума подякувала за проведений аудит та зазначила, що Агентство має бачення щодо вирішення відображених у Звіті проблемних питань та налаштоване врахувати усі зауваження задля підвищення прозорості та результативності своєї роботи.