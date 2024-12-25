Счетная палата провела аудит АРМА: что обнаружили аудиторы

Счетная палата завершила аудит соответствия использования средств государственного бюджета и управления активами Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Аудит охватил период с 2022 по 2023 год и I полугодие 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

В ведомстве отметили, что управление активами, полученными от коррупционных и других преступлений, сталкивается с рядом вызовов из-за отсутствия сформированного Кабинетом министров достаточного правового поля и целостной системы управления арестованными активами, а также неурегулированности взаимоотношений между АРМА и органами прокуратуры и досудебного расследования.

Что выявил аудит Счетной палаты

Согласно сообщению ведомства, проверка выявила проблемы, мешающие эффективному управлению арестованными активами, хотя и показала наличие положительных изменений, которые могут стать фундаментом дальнейших улучшений в этой сфере.

Отмечается, что в I полугодии 2024 года показатели деятельности АРМА росли по сравнению с предыдущими годами. В течение 2022–2023 годов и I полугодия 2024 года Агентством обеспечены поступления от: управления активами 0,4 млрд грн, управления денежными средствами – 0,6 млрд грн, реализации активов 1,6 млрд грн.

Однако было установлено несовершенство существующих механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов и недостатки внутренних регламентных норм для действенного мониторинга и контроля.

Кроме того, аудиторы констатировали, что управление арестованными активами осуществлялось в условиях неурегулированности взаимоотношений между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования на этапе передачи-принятия активов. Также не хватало инструментов для эффективной деятельности для сохранения/увеличения экономической стоимости активов.

Аудит обнаружил, что в Едином государственном реестре активов (ЕГРА) отсутствует полная информация об активах, что приводит к искажению данных об их стоимости. Контроль за эффективностью управления переданными активами (по трети договоров) привело к недополучению ожидаемого результата от управления активами (экономической выгоды или прогнозируемого дохода), расчетно в сумме 81,3 млн грн.

Также Агентство в 2022-2023 годах не владело достаточной информацией о рыночной стоимости всех проданных активов и оценочной стоимостью за 61,3% реализуемых активов. По этой причине реализация активов по четырем определениям была ниже рыночной на 769,3 млн грн.

Относительно выявленных проблем деятельности, аудитом также установлена недостаточность финансового ресурса, необходимого для обеспечения институциональной способности Агентства. В частности, в 2022–2024 годах Агентству было выделено 610,8 млн грн, что составляет лишь 56 % потребности, что повлекло за собой критическую текучесть кадров.

Какие рекомендации предоставлены АРМА для усовершенствования процесса управления активами

Учитывая результаты аудита, КМУ и ВРУ предоставили ряд рекомендаций, касающихся АРМА, в частности:

разработка стратегических, программных и плановых документов в сфере управления активами;

приведение нормативно-правовых актов Кабмина и других органов, вовлеченных в процесс управления активами, в соответствие с требованиями Закона №772;

урегулирование отношений АРМА с прокуратурой, органами досудебного расследования, другими заинтересованными сторонами, иностранными органами при принятии в управление активов, в том числе расположенных за границей;

введение АРМА бухгалтерского учета активов, автоматизированного управленческого учета активов (разработка соответствующего программного обеспечения);

проведение инвентаризации всех определений суда и активов, которые должны были быть приняты в управление на их выполнение и сверки данных с Офисом Генерального прокурора;

установление четких и прозрачных критериев конкурсного отбора оценщиков и управляющих активами;

определение типовых договоров на управление активами и перечень расходов, понесенных в связи с управлением ими;

усовершенствование процедур проведения электронных торгов по передаче в управление (реализацию) активов;

установление четких критериев и условий снижения стоимости активов и минимально допустимой величины стоимости активов, реализуемых на электронных аукционах;

усовершенствование Положения об ЕГРА в части процедур внесения в реестр информации и определение полномочий и ответственности других участников этого Процесса;

доработка ЕГРА в соответствии с требованиями Закона № 772 в части обеспечения информацией, необходимой для принятия эффективных управленческих решений по обращению с активами.

В Счетной палате выразили уверенность, что выполнение рекомендаций по результатам этого аудита позволит АРМА не только оптимизировать работу, но и заложить прочный фундамент для эффективного использования активов во благо общества.

В свою очередь глава АРМА Елена Дума поблагодарила за проведенный аудит и отметила, что Агентство имеет видение решения отраженных в Отчете проблемных вопросов и настроено учесть все замечания для повышения прозрачности и результативности своей работы.