Расширение географии поиска активов: АРМА будет сотрудничать со странами Карибского региона

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) организовало рабочую встречу с представителями Межведомственной сети по возвращению активов Карибского региона (ARIN-CARIB), а также делегациями из Белиза и Каймановых Островов. Одной из главных тем обсуждения была перспектива предоставления Национальному агентству статуса наблюдателя в сети.

Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.

В ходе встречи были также обсуждены практические аспекты сотрудничества в области выявления и розыска активов.

В частности, представители АРМА представили уголовное дело, в котором фигурируют компании, зарегистрированные в юрисдикциях стран, входящих в сеть ARIN-CARIB.

Представители Белиза и Каймановых островов выразили готовность к сотрудничеству в розыске этих активов. Особое внимание иностранных коллег привлек общий инновационный механизм АРМА и НАПК для розыска необоснованных активов чиновников за границей.

В частности, участники обсудили возможность предоставления агентству статуса наблюдателя в сети ARIN-CARIB. Отмечается, что это создает новые возможности для эффективного поиска активов, связанных с преступной деятельностью, даже в самых отдаленных регионах мира.

Напомним, в 2024 году Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило активы на сумму 7,1 млрд грн, 56,6 млн долл. и 83,3 млн евро.

Delo.ua также сообщало, что АРМА просит, чтобы ему в управление передали коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).