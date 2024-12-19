Розширення географії розшуку активів: АРМА буде співпрацювати з країнами Карибського регіону

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) організувало робочу зустріч із представниками Міжвідомчої мережі з повернення активів Карибського регіону (ARIN-CARIB), а також делегаціями з Белізу та Кайманових Островів. Однією з головних тем обговорення була перспектива надання Національному агентству статусу спостерігача в мережі.

Про це інформує голова АРМА Олена Дума.

Під час зустрічі також були обговорені практичні аспекти співпраці у сфері виявлення та розшуку активів. Зокрема, представники АРМА презентували кримінальну справу, в якій фігурують компанії, зареєстровані в юрисдикціях країн, що входять до мережі ARIN-CARIB.

Представники Белізу та Кайманових Островів висловили готовність до співпраці у розшуку цих активів. Особливу увагу іноземних колег привернув спільний інноваційний механізм АРМА та НАЗК для розшуку необґрунтованих активів посадовців за кордоном.

Зокрема, учасники обговорили можливість надання агентству статусу спостерігача у мережі ARIN-CARIB. Зазначається, що це стоврить нові можливості для ефективного пошуку активів, пов'язаних із злочинною діяльністю, навіть у найвіддаленіших регіонах світу.

Нагадаємо, у 2024 році Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.

Delo.ua також повідомляло, що АРМА просить щоб йому в управління передали корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).