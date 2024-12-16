Аудит ведущего железнодорожного перевозчика грузов выявил нарушений на 120 миллионов гривен

Специалисты Государственной аудиторской службы в ходе проверки деятельности Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта выявили финансовые нарушения на сумму более 120 миллионов гривен.

В частности, как говорится в сообщении ведомства, в результате предоставления необоснованных преимуществ в виде скидок на транспортные услуги частным предприятиям за счет использования государственного имущества было недополучено около 20 миллионов гривен доходов.

Кроме этого, почти 40 миллионов гривен земельного налога предприятие дополнительно уплатило по причине непроведения регистрации земельных участков. При этом, как указывают государственные аудиторы, промедление с оформлением правоустанавливающих документов на 169 земельных участков общей площадью 225 га создает риски вообще их потери из-за возможного незаконного отчуждения активов, самозахвата или рейдерства.

Также, согласно их выводам, Киев-Днепровское МППЖТ недополучило 5 миллионов гривен доходов из-за неиспользования в хозяйственной деятельности в течение шести лет значительного количества грузовых вагонов.

В ходе аудита были выявлены и факты невыполнения подписанных, принятых и оплаченных ремонтных работ подрядными организациями и завышение стоимости ремонтных работ на сумму около 8 миллионов гривен.

Выяснилось и то, что руководством предприятия заключались договоры на оказание услуг вопреки интересам самого предприятия, что привело к дополнительным расходам по уплате штрафных санкций и судебного сбора на сумму почти 13 миллионов гривен. В ведомстве отмечают, что передали материалы проведенного аудита в правоохранительные органы.

Отметим, что Киев-Днепровское МППЖТ является основной после "Укрзализныци" компанией на рынке транспортировки промышленных грузов. Предприятие осуществляет перевозки от железнодорожных станций примыкания к фронтам выгрузки и погрузки.

Среди участков, которыми оперирует предприятие, в частности, линия из Киева в Вышгород, которую в свое время пытались сделать и пассажирской (ныне же от идеи возобновления движения отказались). Также оно оказывает услуги по маневровой работе, погрузочно-разгрузочным работам, строительству и модернизации путевого хозяйства.