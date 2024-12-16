Аудит провідного залізничного перевізника вантажів виявив порушень на 120 мільйонів гривень

Фахівці Державної аудиторської служби під час перевірки діяльності Київ-Дніпровського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту виявило фінансові порушення на суму понад 120 мільйонів гривень.

Зокрема, як ідеться в повідомленні відомства, внаслідок надання необґрунтованих переваг у вигляді знижок на транспортні послуги приватним підприємствам за рахунок використання державного майна було недоотримано близько 20 мільйонів гривень доходів.

Крім цього, майже 40 мільйонів гривень земельного податку підприємство додатково сплатило внаслідок непроведення реєстрації земельних ділянок. При цьому, як вказують державні аудитори, зволікання з оформленням правовстановлюючих документів на 169 земельних ділянок загальною площею 225 га створює ризики взагалі їхньої втрати через можливе незаконне відчуження активів, самозахоплення або рейдерство.

Також, за їхніми висновками, Київ-Дніпровське МППЗТ недоотримало 5 мільйонів гривень доходів через невикористання в господарській діяльності протягом шести років значної кількості вантажних вагонів.

Під час аудиту були виявлені й факти невиконання підписаних, прийнятих та оплачених ремонтних робіт підрядними організаціями та завищення вартості ремонтних робіт на суму майже 8 мільйонів гривень.

З’ясувалося й те, що керівництвом підприємства укладалися договори на надання послуг всупереч інтересам самого підприємства, що призвело до додаткових витрат для сплати штрафних санкцій та судового збору на суму майже 13 мільйонів гривень. У відомстві наголошують, що передали матеріали проведеного аудиту до правоохоронних органів.

Зазначимо, що Київ-Дніпровське МППЗТ є основною після "Укрзалізниці" компанією на ринку транспортування промислових вантажів. Підприємство здійснює перевезення від залізничних станцій примикання до фронтів вивантаження і навантаження.

Серед ділянок, якими оперує підприємство, зокрема, лінія з Києва до Вишгорода, яку свого часу намагалися зробити і пасажирською (наразі ж від ідеї поновлення руху відмовилися). Також воно надає послуги з маневрової роботи, з навантажувально-розвантажувальних робіт, з будівництва та модернізації колійного господарства тощо.