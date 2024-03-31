"Укрзалізниця" відклала реалізацію маршруту Kyiv City Express з Києва до Вишгорода

Через відсутність зацікавленої сторони, яка готова була би підтримати проєкт Kyiv City Express маршрутом з Києва до Вишгорода фінансово, "Укрзалізниця" його відклала.

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Про це йдеться в матеріалі видання The Village.

Запуск Kyiv City Express до Вишгорода було анонсовано влітку 2023 року, однак через те, що не знайшовся фінансовий спонсор цього проєкту, "Укрзалізниця" його відклала.

"Хто в цьому запуску має бути зацікавлена сторона? Мабуть, Вишгород. Але, по-перше, ніякої ініціативи від них немає. По-друге, вони не готові брати участь у співфінансуванні цього проєкту. І головне, чи є потреба в таких перевезеннях?", - зауважив директор філії "Приміська пасажирська компанія" Олександр Болдов.

За його словами, сполучення з Вишгородом забезпечується автомобільним транспортом, зростання попиту не прогнозується. А для того, щоб запустити Kyiv City Express з Києва до Вишгорода, потрібні робити великі вкладення в інфраструктуру.

Варто зазначити, що раніше з Києва до Вишгорода вже курсував потяг. Тупикова промислова неелектрифікована лінія до Вишгорода, що відходить від основної залізниці на станції Почайна в Києві, наразі знаходиться у віданні саме Київ-Дніпровського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту, а не "Укрзалізниці", яка займається, зокрема, пасажирськими перевезеннями.

Лінія сполучає столицю з Київською гідроелектростанцією і була збудована ще у 1960-і роки. У жовтні 2010 року по ній вперше було запущено пасажирський рух дизель-потягом до станції Почайна. Кінцева ж зупинка у Вишгороді розташована на вулиці Набережній, по якій потяг трохи не доїжджав до основної багатоквартирної забудови. У вересні 2011 року після сходу з рейок вагону лінію закрили на два місяці. Однак після поновлення курсування потяг став їздити значно повільніше, через що вже в травні 2012 року маршрут закрили через низький пасажиропотік.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" розширила проєкт Dnipro City Express новим маршрутом: починаючи з 29 березня модернізовані електропоїзди Dnipro City Express курсують у сполученні Камʼянське — Дніпро — Синельникове. На першому етапі проєкту, який почався в грудні 2023 року, модернізовані електропоїзди вирушили у рейси за маршрутом Дніпро — Кам'янське — Дніпро.

Додамо, що "Укрзалізниця" має намір реконструювати 60 залізничних платформ у Києві та Київській області в рамках створення мережі приміського сполучення Kyiv City Express.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" затвердила виділення понад 2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу.