"Укрзализныця" отложила реализацию маршрута Kyiv City Express из Киева в Вышгород

Из-за отсутствия заинтересованной стороны, которая была бы готова поддержать проект Kyiv City Express по маршруту из Киева в Вышгород финансово, "Укрзализныця" его отложила.

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Об этом говорится в материале The Village.

Запуск Kyiv City Express в Вышгород был анонсирован летом 2023 года, однако из-за того, что не нашелся финансовый спонсор этого проекта, "Укрзализныця" его отложила.

"Кто в этом запуске должна быть заинтересована сторона? Пожалуй, Вышгород. Но, во-первых, никакой инициативы от них нет. Во-вторых, они не готовы участвовать в софинансировании этого проекта. И главное, есть ли необходимость в таких перевозках?", - отметил директор филиала "Пригородная пассажирская компания" Александр Болдов.

По его словам, сообщение с Вышгородом обеспечивается автомобильным транспортом, рост спроса не прогнозируется. А для того, чтобы запустить Kyiv City Express из Киева в Вышгород, нужно делать большие вложения в инфраструктуру.

Стоит отметить, что раньше из Киева в Вышгород уже курсировал поезд. Тупиковая промышленная неэлектрифицированная линия до Вышгорода, отходящая от основной железной дороги на станции Почайна в Киеве, находится в ведении именно Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта, а не "Укрзализныци", которая занимается, в частности, пассажирскими перевозками.

Линия соединяет столицу с Киевской гидроэлектростанцией и была построена еще в 1960-е годы. В октябре 2010 года по ней впервые было запущено пассажирское движение дизель-поездом на станцию Почайна. Конечная же остановка в Вышгороде расположена на улице Набережной, по которой поезд чуть не доезжал до основной многоквартирной застройки. В сентябре 2011 года после схода с рельсов вагона линию закрыли на два месяца. Однако после возобновления курсирования поезд стал ездить гораздо медленнее, из-за чего уже в мае 2012 года маршрут закрыли из-за низкого пассажиропотока.

Напомним, "Укрзализныця" расширила проект Dnipro City Express новым маршрутом: начиная с 29 марта модернизированные электропоезда Dnipro City Express курсируют сообщением Каменское — Днепр — Синельниково. На первом этапе проекта, который начался в декабре 2023 года, модернизированные электропоезда отправились в рейсы по маршруту Днепр – Каменское – Днепр.

Добавим, что "Укрзализныця" намерена реконструировать 60 железнодорожных платформ в Киеве и Киевской области в рамках создания сети пригородного сообщения Kyiv City Express.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" утвердила выделение более 2,7 миллиарда гривен в 2024 году на развитие пассажирского хозяйства и улучшение клиентского сервиса.