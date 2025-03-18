Счетная палата: средства прямой бюджетной поддержки США были использованы в соответствии с заключенными соглашениями

США были одним из ключевых партнеров Украины на протяжении 2022-2024 годов, предоставив нашему государству более 30 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки. Счетная палата в рамках четырех своих аудитов проверила использование части этих средств и подтвердила – финансовая помощь США использовалась в соответствии с определенными целями и способствовала стабильности страны.

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Об этом сообщила глава Счетной палаты Украины Ольга Песчанская.

30 млрд. долларов было реализовано через несколько основных сделок:

1. Проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine) – 27,05 млрд. долларов США, из них для ПФУ – 12,7 млрд. долларов США.

2. Дополнительное соглашение № 8 к Соглашению о выполнении задачи в сфере развития – 1,7 млрд. долларов США.

3. Грант Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества – 1,1 млрд долларов США.

Благодаря этим средствам Украина вовремя выплачивала пенсии, заработную плату, поддерживала медицину и обеспечила жизненно важные потребности уязвимых групп населения даже в самые сложные моменты.

"В ходе аудитов мы выявили и ряд недостатков. Предложенные Счетной палатой рекомендации были направлены на устранение этих недостатков, усиление контроля за использованием международной помощи и усовершенствование бюджетного управления в целом", — отметила Песчанская.

Кроме того, по результатам выполнения рекомендаций Счетной палаты уже есть положительные сдвиги, в частности:

усовершенствованы механизмы верификации получателей помощи и налажен обмен информацией между государственными ИТ-системами и реестрами;

в бюджет возвращено почти 19 млн грн переплат в сфере здравоохранения;

верифицированы выплаты в рамках программы "Поддержка", что позволило вернуть в бюджет 122,7 млн грн;

Пенсионный фонд вводит более прозрачные механизмы эффективного учета и оптимизации выплат;

принято законодательство о повышении социальной защиты уязвимых категорий населения и многое другое.

По словам главы Счетной палаты, в итоге все эти шаги будут способствовать большей эффективности и прозрачности управления государственными финансами, укрепляют финансовую и социальную систему Украины.

Напомним, Счетная палата завершила аудит соответствия использования средств государственного бюджета и управления активами Агентства по розыску и управлению активами. Аудит охватил период с 2022 по 2023 годы и I полугодие 2024 года.