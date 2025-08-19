За сім місяців видатки держбюджету України зросли до 2,2 трлн грн: на що найбільше витратили коштів

За період із січня по липень 2025 року загальні касові видатки з державного бюджету України досягли 2,2 трлн грн. Це на 20,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише в липні було витрачено 295,8 млрд грн. Найбільше грошей держава витрачає на сектор безпеки і оборони — 62,5% від загальної суми видатків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Згідно з даними Державної казначейської служби від 15 серпня, найбільша частина видатків — 62,5% (або 1,4 трлн грн) — була спрямована на безпеку та оборону. Це свідчить про пріоритетне фінансування сектору оборони.

Структура видатків за економічною класифікацією виглядає так:

оплата праці з нарахуваннями — 860,6 млрд грн. Видатки зросли на 21,6% порівняно з минулим роком. Це становить 39,6% від загальної суми;

— 860,6 млрд грн. Видатки зросли на 21,6% порівняно з минулим роком. Це становить 39,6% від загальної суми; соціальне забезпечення (пенсії, допомоги, стипендії) — 355,2 млрд грн. Ця сума зросла на 8,1% і становить 16,4% від усіх видатків;

(пенсії, допомоги, стипендії) — 355,2 млрд грн. Ця сума зросла на 8,1% і становить 16,4% від усіх видатків; оплата товарів і послуг — 297,1 млрд грн. Кошти були використані для підтримки ЗСУ, закупівлі озброєння та техніки, а також фінансування програми медичних гарантій;

— 297,1 млрд грн. Кошти були використані для підтримки ЗСУ, закупівлі озброєння та техніки, а також фінансування програми медичних гарантій; субсидії та трансферти підприємствам — 281,6 млрд грн. Кошти пішли на потреби ЗСУ та Фонду розвитку підприємництва;

— 281,6 млрд грн. Кошти пішли на потреби ЗСУ та Фонду розвитку підприємництва; обслуговування державного боргу — 198,5 млрд грн. Ця стаття видатків зросла на 28,1% порівняно з минулим роком; трансферти місцевим бюджетам — 112,7 млрд грн. Ці видатки збільшились на 7,4%.

Нагадаємо, за січень-травень 2025 року загальні видатки державного бюджету України вже сягнули 1,5 трильйона гривень, що на понад 280 мільярдів більше, ніж минулоріч. Лише у травні витрати склали 352,8 мільярда гривень.