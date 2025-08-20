Запланована подія 2

Рада внесла зміни до держбюджету на понад 40 млрд гривень: у Києва забрали 8 мільярдів

Видатки держбюджету на 2025 рік збільшили на 40 млрд гривень.

20 серпня Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету 2025 року, збільшивши переважно невійськові видатки на 40,3 млрд грн.  Найбільше коштів виділили резервному фонду держбюджету та харчування школярів — 25,5 млрд та 4,6 млрд гривень відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови Комітету з питань бюджету у ВР Роксолани Підласої.

За її словами, додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн). За зміни до бюджету проголосували 229 народних обранців.

"Додаткові кошти спрямуємо на пріоритетні невійськові напрями — ліки для онкохворих та пацієнтів з важкими захворюваннями, харчування школярів 1–4 класів у всіх областях та учнів 5–11 класів у прифронтових територіях, розвиток військових ліцеїв, підтримку виробників defense tech, допомогу ветеранам і житло для ВПО", — зазначила глава уряду Юлія Свириденко.

Які видатки збільшили?

Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки (невичерпний перелік):

  • 25,5 млрд грн для поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки "Укрзалізниці";
  • 4,6 млрд грн – на харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів на прифронтових територіях;
  • 4,3 млрд грн для Мінцифри, з яких 1,4 млрд грн на нову програму для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах та 2,8 млрд грн – на гранти на розвиток виробництва у сфері defensetech
  • 3,2 млрд грн — на закупівлю лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо; 
  • 1,5 млрд грн — на субвенції місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей; 
  • 1,2 млрд грн — на підтримку ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці).

Окремо для підтримки ВПО 1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень.

Нагадаємо, з січня по липень 2025 року загальні касові видатки з державного бюджету України досягли 2,2 трлн грн. Це на 20,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише в липні було витрачено 295,8 млрд грн. Найбільше грошей держава витрачає на сектор безпеки і оборони — 62,5% від загальної суми видатків.

Автор:
Тетяна Ковальчук