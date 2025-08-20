Рада внесла зміни до держбюджету на понад 40 млрд гривень: у Києва забрали 8 мільярдів

20 серпня Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету 2025 року, збільшивши переважно невійськові видатки на 40,3 млрд грн. Найбільше коштів виділили резервному фонду держбюджету та харчування школярів — 25,5 млрд та 4,6 млрд гривень відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис голови Комітету з питань бюджету у ВР Роксолани Підласої.

За її словами, додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн). За зміни до бюджету проголосували 229 народних обранців.

"Додаткові кошти спрямуємо на пріоритетні невійськові напрями — ліки для онкохворих та пацієнтів з важкими захворюваннями, харчування школярів 1–4 класів у всіх областях та учнів 5–11 класів у прифронтових територіях, розвиток військових ліцеїв, підтримку виробників defense tech, допомогу ветеранам і житло для ВПО", — зазначила глава уряду Юлія Свириденко.

Які видатки збільшили?

Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки (невичерпний перелік):

25,5 млрд грн — для поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки " Укрзалізниц і";



поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки Укрзалізниц 4,6 млрд грн – на харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів на прифронтових територіях;

4,3 млрд грн — для Мінцифри, з яких 1,4 млрд грн на нов у програм у для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах та 2,8 млрд грн – на гранти на розвиток виробництва у сфері defensetech ;

для Мінцифри, з яких 1,4 млрд грн нов програм для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах defensetech 3,2 млрд грн — на закупівлю лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо;

1,5 млрд грн — на субвенції місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей;

1,2 млрд грн — на підтримку ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці).

Окремо для підтримки ВПО 1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень.

Нагадаємо, з січня по липень 2025 року загальні касові видатки з державного бюджету України досягли 2,2 трлн грн. Це на 20,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише в липні було витрачено 295,8 млрд грн. Найбільше грошей держава витрачає на сектор безпеки і оборони — 62,5% від загальної суми видатків.