Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Готівковий курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,55

48,38

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кличко розповів, що буде з цінами на проїзд у громадському транспорті в Києві

тролейбус
У Києві не змінюватимуть тарифи на проїзд у транспорті

Попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто наразі шукає можливості, щоб не підвищувати цін на проїзд, хоча в багатьох великих містах України це вже зробили.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, різниця в існуючому тарифі і економічно обґрунтованому становить 11 млрд в рік.

"Це – кошти, з бюджету Києва. А в умовах, коли в столиці забрали 8 млрд на Укрзалізницю" — на заплановану дотацію коштів столиці не вистачатиме.  І, додам, перевезення пільговиків безкоштовно – це ще мільярд з бюджету міста. Ці кошти нам не компенсує держава, хоча повинна", - підкреслив Кличко.

Він пояснив, що саме тому Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом з бюджету, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів.

Кличко запевнив, що наразі столична влада робить все можливе, щоб підтримати людей в складній соціальній ситуації.

"Центральна ж влада зробила все, аби забрати в міста можливість утримувати тариф на проїзд в громадському транспорті. А ми тепер шукаємо можливості, щоб виправити створену ситуацію і зберегти існуючі тарифи", - наголосив мер столиці.

Він пообіцяв, що до кінця війни підвищення цін на проїзд у міському транспорті не буде.

Наразі вартість проїзду в столичному метрополітені, тролейбусі, трамваї, автобусі становить 8 грн. 

При цьому собівартість проїзду в столичному метрополітені у 2024 році становила 36,90 грн для одного пасажира.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року змінилась вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластикова учнівська – 120 гривень.

Автор:
Світлана Манько