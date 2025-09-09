Кличко розповів, що буде з цінами на проїзд у громадському транспорті в Києві

Попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто наразі шукає можливості, щоб не підвищувати цін на проїзд, хоча в багатьох великих містах України це вже зробили.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, різниця в існуючому тарифі і економічно обґрунтованому становить 11 млрд в рік.

"Це – кошти, з бюджету Києва. А в умовах, коли в столиці забрали 8 млрд на Укрзалізницю" — на заплановану дотацію коштів столиці не вистачатиме. І, додам, перевезення пільговиків безкоштовно – це ще мільярд з бюджету міста. Ці кошти нам не компенсує держава, хоча повинна", - підкреслив Кличко.

Він пояснив, що саме тому Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом з бюджету, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів.

Кличко запевнив, що наразі столична влада робить все можливе, щоб підтримати людей в складній соціальній ситуації.

"Центральна ж влада зробила все, аби забрати в міста можливість утримувати тариф на проїзд в громадському транспорті. А ми тепер шукаємо можливості, щоб виправити створену ситуацію і зберегти існуючі тарифи", - наголосив мер столиці.

Він пообіцяв, що до кінця війни підвищення цін на проїзд у міському транспорті не буде.

Наразі вартість проїзду в столичному метрополітені, тролейбусі, трамваї, автобусі становить 8 грн.

При цьому собівартість проїзду в столичному метрополітені у 2024 році становила 36,90 грн для одного пасажира.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року змінилась вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластикова учнівська – 120 гривень.