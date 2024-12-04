Перевищує чинний тариф у 5 разів: яка собівартість проїзду в метро Києва

Собівартість проїзду в столичному метрополітені у 2024 році становить 36,90 грн для одного пасажира.

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Про це у КП "Київський метрополітен" повідомили у відповідь на запит "Суспільного".

Там зауважили, що тариф на проїзд в підземці встановлює виконавчий орган Київміськради (КМДА).

Відповідно до звіту про фінансові результати, за 9 місяців роботи збиток "Київського метрополітену" становить 3 069 752 тис. грн, а собівартість перевезення одного пасажира складає 36,90 грн.

Раніше ексначальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявляв, що обґрунтований тариф становить понад 30 гривень, але під час війни вартість поїздок не зростатиме. Наразі в метро діє тариф 8 грн на одну поїздку.

Цьогоріч столична підземка вже перевезла понад 200 млн містян. У 2023-му — близько 232 млн пасажирів, а в 2022-му — 162 млн.

Державна аудиторська служба України під час ревізії КП "Київський метрополітен" виявила збитків державі на понад 200 млн грн.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, щовідсторонить від виконання обов’язків директора столичного метро Віктора Брагінськогопісля розслідування журналістів Bihus.Info, яке виявило у чиновника незадеклароване майно орієнтовною вартістю 52 млн грн.

Також КП "Київський метрополітен" за керівництва Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт "червоної гілки" вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського, яка виявилась балериною, народною артисткою України.