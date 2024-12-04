У Києві на станції метро "Деміївська" з'явилася вода між рейками: що каже столична влада

Київська міська державна адміністрація заперечує підтоплення на нещодавно відремонтованій станції метро "Деміївська", а наявність води на станції пояснює роботою дренажної системи.

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Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначається, що на станції метро "Деміївська" немає жодних підтоплень і вона працює як в режимі пасажирських перевезень, так і укриття під час повітряних тривог.

"На деяких станціях метро можна спостерігати в лотках воду. Так, у спорудах метрополітену є дренажні системи, куди потрапляють усі ґрунтові води. Водовідведення відбувається автоматично, фахівці профільної служби ведуть постійний нагляд за роботою цих систем", - йдеться у повідомленні.

КМДА та КП "Київський метрополітен" закликали не маніпулювати темою підтоплень у столичному метрополітені.

Напередодні кияни поширили відео в одному з місцевих Telegram-каналах.

"На станції метро "Деміївська" пасажири знову побачили річку між рейками", — йдеться у підписі під відео.

У повідомленні відмічається, що напередодні не було ані сильних злив, ані танення снігу, тому звідки взялася вода, невідомо.

Зауважимо, що раніше через розгерметизацію тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" синьої гілки метрополітену був обмежений рух і тривали ремонтні роботи протягом 9 місяців. 12 вересня відновили повноцінний рух поїздів між станціями.

Раніше в КМДА запевняли, що фахівці не зафіксували жодних відхилень за два тижні експлуатації відновленого тунелю між станціями київського метро "Деміївська" і "Либідська".

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, 8 грудня влада Києва оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях залишилися шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки".

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше. Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Втім, вже з 13 грудня рух ділянкою було відновлено в човниковому режимі і відокремлено від решти метрополітену.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказали, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві була низька якість проєктування та будівельних робіт цього відрізку.