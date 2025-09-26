Чому трамваї "Електрон" перестали їздити в Києві: що каже виробник

Львівський завод "Електронтранс" зреагував на публікації про те, що понад тиждень трамваї "Електрон" не виходять на маршрути громадського транспорту у Києві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційне роз’яснення підприємства.

У соцмережі з'явився допис, що понад тиждень трамваї "Електрон" не виходять на маршрути столиці, та коментарі, які ставлять під сумнів якість рухомого складу.

Так, видання "Інформатор UA" повідомило, що в Києві не лишилося жодного робочого трамвая "Електрон" і співпрацю з львівським виробником нібито розірвано через ненадійність рейкового транспорту.

Після цього завод "Електронтранс" надав публічне пояснення щодо причин простоїв та об’єктивного стану взаємодії з КП "Київпастранс".

Виробник стверджує, що станом на сьогодні у Києві експлуатується 11 трамваїв виробництва "Електронтранс", з яких:

п'ять одиниць були введені в експлуатацію у 2016–2017 роках;

п'ять — у 2018 році;

один — у 2021 році.

Повідомляється, що впродовж дворічного гарантійного терміну фахівці заводу проводили повне сервісне обслуговування трамваїв. Після завершення гарантії технічне обслуговування перейшло на баланс КП "Київпастранс", яке не уклало угоду з виробником про подальшу співпрацю щодо ремонтів.

"З огляду на складність обслуговування сучасних низькопідлогових трамваїв, завод неодноразово пропонував укласти договір на технічне обслуговування або інженерний супровід. Таке рішення дозволило б забезпечити плановий і надійний випуск вагонів на лінію. Проте відповідних угод підписано не було", – повідомили в "Електротрансі".

За даними виробника, на сьогодні більшість вагонів потребують середнього ремонту, який слід проводити кожні 100 тис. км пробігу. Водночас КП "Київпастранс" не зверталося до виробника з цього приводу.

"Також комунальне підприємство не забезпечувало планову закупівлю запчастин і витратних матеріалів, що унеможливлювало своєчасне обслуговування", – додали в "Електротрансі".

Також виробник вказав на значні затримки з оплатою за запчастини у 2020-2021 роках.

"У 2021-2022 роках КП "Київпастранс" чотири рази оголошувало тендери на закупівлю запчастин до трамваїв "Електрон" на суму 3,9 млн грн із ПДВ. Усі вони не відбулися. Фактично процес закупівель почався лише наприкінці 2023 року. Як наслідок — ремонтні роботи в трамвайному депо не проводилися вчасно", – зауважили в "Електротрансі".

Виробник стверджує, що наразі більшість трамваїв простоюють через нескладні причини: у трьох – необхідна заміна розхідників на пантографах, в інших – пошкоджене скло дверей, несправності у проводці, або ж потрібен долив гальмівної рідини.

"Але ці роботи не виконуються, що створює хибне враження про нібито проблемну якість самих трамваїв", – зазначили в "Електротрансі", відкинувши звинувачення в ненадійності трамваїв.

Нагадаємо, що львівський завод "Електронмаш" представив нову модель електробуса Електрон Е181. Головна особливість моделі - компактна довжина 10,2 метри. Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць. Зокрема, 1 місце для пасажира на візку.