Гуманітарна допомога з Фінляндії: Київ отримав нові автобуси

Фінське місто-побратим Тампере передало Києву ще два дизельні пасажирські автобуси, які столиця планує переобладнати для гуманітарних цілей.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Допомога Україні

Київ отримав ще два дизельні пасажирські автобуси від фінського міста-побратима Тампере в межах гуманітарної допомоги. Столиця планує переобладнати їх для гуманітарних потреб.

Це не перший випадок підтримки з боку Тампере. Від початку повномасштабної війни фінське місто неодноразово передавало Києву гуманітарні вантажі — генератори, медикаменти, засоби догляду за немовлятами тощо.

У 2023 році Київ отримав від Тампере дев’ять пасажирських автобусів, якими також доставлялася зібрана у Фінляндії гуманітарна допомога. Крім того, діти з Києва мали змогу відпочити в Тампере.

Столична влада подякувала Посольству Фінляндії, міській адміністрації Тампере та всій громаді за постійну підтримку й солідарність. У Києві наголосили, що така допомога — приклад справжнього партнерства і дружби в часи війни.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон № 4397-IX, який дозволяє комунальним перевізникам використовувати автобуси, тролейбуси, трамваї, які були надані як гуманітарна допомога.