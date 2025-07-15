Гуманитарная помощь из Финляндии: Киев получил новые автобусы

Финский город-побратим Тампере передал Киеву еще два дизельных пассажирских автобуса, которые столица планирует переоборудовать для гуманитарных целей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба КГГА.

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Киев получил еще два дизельных пассажирских автобуса от финского города-побратима Тампере в рамках гуманитарной помощи. Столица планирует переоборудовать их для гуманитарных нужд.

Это не первый случай поддержки со стороны Тампере. С начала полномасштабной войны финский город неоднократно передавал Киеву гуманитарные грузы — генераторы, медикаменты, средства по уходу за младенцами и т.д.

В 2023 году Киев получил от Тампере девять пассажирских автобусов, по которым также доставлялась собранная в Финляндии гуманитарная помощь. Кроме того, дети из Киева имели возможность отдохнуть в Тампере.

Столичные власти поблагодарили Посольство Финляндии, городскую администрацию Тампере и всю общину за постоянную поддержку и солидарность В Киеве подчеркнули, что такая помощь — пример настоящего партнерства и дружбы во время войны.

Напомним, Зеленский подписал закон № 4397-IX, разрешающий коммунальным перевозчикам использовать автобусы, троллейбусы, трамваи, которые были предоставлены как гуманитарная помощь.