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Гуманитарная помощь из Финляндии: Киев получил новые автобусы

автобусы
Финский город Тампере передал Киеву два автобуса / КГГА

Финский город-побратим Тампере передал Киеву еще два дизельных пассажирских автобуса, которые столица планирует переоборудовать для гуманитарных целей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба КГГА.

Помощь Украине

Киев получил еще два дизельных пассажирских автобуса от финского города-побратима Тампере в рамках гуманитарной помощи. Столица планирует переоборудовать их для гуманитарных нужд.

Это не первый случай поддержки со стороны Тампере. С начала полномасштабной войны финский город неоднократно передавал Киеву гуманитарные грузы — генераторы, медикаменты, средства по уходу за младенцами и т.д.

В 2023 году Киев получил от Тампере девять пассажирских автобусов, по которым также доставлялась собранная в Финляндии гуманитарная помощь. Кроме того, дети из Киева имели возможность отдохнуть в Тампере.

Столичные власти поблагодарили Посольство Финляндии, городскую администрацию Тампере и всю общину за постоянную поддержку и солидарность В Киеве подчеркнули, что такая помощь — пример настоящего партнерства и дружбы во время войны.

Фото 2 — Гуманитарная помощь из Финляндии: Киев получил новые автобусы
Фото 3 — Гуманитарная помощь из Финляндии: Киев получил новые автобусы
Фото 4 — Гуманитарная помощь из Финляндии: Киев получил новые автобусы
Фото 5 — Гуманитарная помощь из Финляндии: Киев получил новые автобусы

Напомним, Зеленский подписал закон № 4397-IX, разрешающий коммунальным перевозчикам использовать автобусы, троллейбусы, трамваи, которые были предоставлены как гуманитарная помощь.

Автор:
Ольга Опенько