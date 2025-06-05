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Зеленский подписал закон о "гуманитарном" общественном транспорте: какие изменения предусматривает документ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4397-IX, разрешающий коммунальным перевозчикам использовать автобусы, троллейбусы, трамваи, которые были предоставлены как гуманитарная помощь.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады Украины.
За время полномасштабного вторжения около 90 украинских общин получили общественный транспорт в качестве гуманитарной помощи. Речь идет о более чем 800 автобусах, десятках трамваев и троллейбусов.
Что предполагает закон?
Новый закон позволит использовать транспорт, уже полученный в качестве гуманитарной помощи, и будет способствовать тому, что общины не будут отказываться от дальнейшего получения транспорта от благотворителей.
Гуманитарную помощь — автобусы не ниже стандарта экологичности Евро-3, троллейбусы, трамваи, электробусы, вагоны метро — от украинских, так и международных доноров в виде транспортных средств для перевозок пассажиров смогут использовать коммунальные предприятия-перевозчики. Также документом регулируется вопрос передачи полученных транспортных средств третьим лицам.
Напомним, в марте Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект об использовании регионами "гуманитарного" общественного транспорта. Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины об удовлетворении потребностей населения в перевозках в условиях военного положения".