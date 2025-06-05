Зеленский подписал закон о "гуманитарном" общественном транспорте: какие изменения предусматривает документ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4397-IX, разрешающий коммунальным перевозчикам использовать автобусы, троллейбусы, трамваи, которые были предоставлены как гуманитарная помощь.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады Украины.

За время полномасштабного вторжения около 90 украинских общин получили общественный транспорт в качестве гуманитарной помощи. Речь идет о более чем 800 автобусах, десятках трамваев и троллейбусов.

Что предполагает закон?

Новый закон позволит использовать транспорт, уже полученный в качестве гуманитарной помощи, и будет способствовать тому, что общины не будут отказываться от дальнейшего получения транспорта от благотворителей.

Гуманитарную помощь — автобусы не ниже стандарта экологичности Евро-3, троллейбусы, трамваи, электробусы, вагоны метро — от украинских, так и международных доноров в виде транспортных средств для перевозок пассажиров смогут использовать коммунальные предприятия-перевозчики. Также документом регулируется вопрос передачи полученных транспортных средств третьим лицам.

Напомним, в марте Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект об использовании регионами "гуманитарного" общественного транспорта. Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины об удовлетворении потребностей населения в перевозках в условиях военного положения".