Рада поддержала законопроект об использовании "гуманитарного" общественного транспорта

Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект об использовании регионами "гуманитарного" общественного транспорта. Речь идет о законопроекте № 12177-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об удовлетворении потребностей населения в перевозках в условиях военного положения".

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Этот законопроект был зарегистрирован 15 ноября 2024 года, его инициатором выступил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. В целом, 12 марта поддержку инициативы выразили 283 народных депутата.

"Мы последовательно работаем над тем, чтобы общины могли обеспечить стабильное транспортное сообщение. Особенно, когда речь идет о прифронтовых регионах. Регионы неоднократно обращались с простым запросом: дать возможность использовать общественный транспорт, который им был передан как гуманитарную помощь… Надеемся, что вскоре законопроект будет одобрен в целом, а регионы смогут использовать этот транспорт по назначению", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В пояснительной записке к документу говорится, что за время войны в Украине объемы поврежденного или разрушенного городского транспорта составляют по меньшей мере:

автобусов – 492 единицы;

трамвайных вагонов – 195 единиц;



троллейбусов – 155 единиц;

троллейбусов – 155 единиц; вагонов метрополитена – 5 единиц.

Общая оценка потребности в обновлении подвижного состава автомобильного и городского электрического транспорта составляет не менее:

автобусов – 851 единица;

трамвайных вагонов – 368 единиц;



троллейбусов – 548 единиц;

троллейбусов – 548 единиц; вагонов метрополитена – 207 единиц.

По предварительным подсчетам, для удовлетворения обозначенной потребности в обновлении подвижного состава понадобится не менее 31,6 млрд грн.

Что предполагает законопроект?

Законопроект разрешает коммунальным предприятиям использовать для перевозок пассажиров общественный транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи.

Основные положения проекта закона следующие :

касается как гуманитарной помощи от украинских, так и международных доноров в виде транспортных средств для перевозок пассажиров;

приобретателями гуманитарной помощи могут становиться коммунальные предприятия – перевозчики автомобильным или городским электрическим транспортом;



гуманитарной помощью могут признаваться автобусы не ниже стандарта экологичности Евро-3, троллейбусы, трамваи, электробусы, вагоны метро;

гуманитарной помощью могут признаваться автобусы не ниже стандарта экологичности Евро-3, троллейбусы, трамваи, электробусы, вагоны метро; регулируется вопрос передачи полученных транспортных средств третьим лицам;

уточнены пределы законного использования такой помощи для предупреждения рисков безосновательного привлечения к уголовной и/или административной ответственности.

Принятие законопроекта позволит использовать уже полученный транспорт и будет способствовать тому, что общины не будут отказываться от дальнейшего получения транспорта от благотворителей.

Напомним, Рада проголосовала за доработанный законопроект N12328-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании благотворительности в период военного положения" за основу и в целом.