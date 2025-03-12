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Рада поддержала законопроект об использовании "гуманитарного" общественного транспорта
Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект об использовании регионами "гуманитарного" общественного транспорта. Речь идет о законопроекте № 12177-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об удовлетворении потребностей населения в перевозках в условиях военного положения".
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Этот законопроект был зарегистрирован 15 ноября 2024 года, его инициатором выступил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. В целом, 12 марта поддержку инициативы выразили 283 народных депутата.
"Мы последовательно работаем над тем, чтобы общины могли обеспечить стабильное транспортное сообщение. Особенно, когда речь идет о прифронтовых регионах. Регионы неоднократно обращались с простым запросом: дать возможность использовать общественный транспорт, который им был передан как гуманитарную помощь… Надеемся, что вскоре законопроект будет одобрен в целом, а регионы смогут использовать этот транспорт по назначению", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
В пояснительной записке к документу говорится, что за время войны в Украине объемы поврежденного или разрушенного городского транспорта составляют по меньшей мере:
- автобусов – 492 единицы;
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трамвайных вагонов – 195 единиц;
- троллейбусов – 155 единиц;
- вагонов метрополитена – 5 единиц.
Общая оценка потребности в обновлении подвижного состава автомобильного и городского электрического транспорта составляет не менее:
- автобусов – 851 единица;
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трамвайных вагонов – 368 единиц;
- троллейбусов – 548 единиц;
- вагонов метрополитена – 207 единиц.
По предварительным подсчетам, для удовлетворения обозначенной потребности в обновлении подвижного состава понадобится не менее 31,6 млрд грн.
Что предполагает законопроект?
Законопроект разрешает коммунальным предприятиям использовать для перевозок пассажиров общественный транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи.
Основные положения проекта закона следующие :
- касается как гуманитарной помощи от украинских, так и международных доноров в виде транспортных средств для перевозок пассажиров;
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приобретателями гуманитарной помощи могут становиться коммунальные предприятия – перевозчики автомобильным или городским электрическим транспортом;
- гуманитарной помощью могут признаваться автобусы не ниже стандарта экологичности Евро-3, троллейбусы, трамваи, электробусы, вагоны метро;
- регулируется вопрос передачи полученных транспортных средств третьим лицам;
- уточнены пределы законного использования такой помощи для предупреждения рисков безосновательного привлечения к уголовной и/или административной ответственности.
Принятие законопроекта позволит использовать уже полученный транспорт и будет способствовать тому, что общины не будут отказываться от дальнейшего получения транспорта от благотворителей.
Напомним, Рада проголосовала за доработанный законопроект N12328-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании благотворительности в период военного положения" за основу и в целом.