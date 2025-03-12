Рада підтримала законопроєкт про використання "гуманітарного" громадського транспорту: що відомо

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про використання регіонами "гуманітарного" громадського транспорту. Йдеться про законопроєкт № 12177-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану".

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Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

Цей законопроєкт був зареєстрований 15 листопада 2024, його ініціатором виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Загалом, підтримку ініціативи висловили 283 народних депутати.

"Ми послідовно працюємо над тим, щоб громади могли забезпечити стабільне транспортне сполучення. Особливо, коли йдеться про прифронтові регіони. Регіони неодноразово звертались із простим запитом: дати можливість використовувати громадський транспорт, який їм було передано як гуманітарну допомогу… Сподіваємось, що невдовзі законопроєкт буде схвалено в цілому, а регіони зможуть використовувати цей транспорт за призначенням", – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У пояснювальній записці до документу йдеться, що за час великої війни в Україні обсяги пошкодженого або зруйнованого автомобільного та міського електричного транспорту складають щонайменше:

автобусів – 492 одиниці;

трамвайних вагонів – 195 одиниць;



тролейбусів – 155 одиниць;

тролейбусів – 155 одиниць; вагонів метрополітену – 5 одиниць.

Загальна оцінка потреби в оновленні рухомого складу автомобільного та міського електричного транспорту складає щонайменше:

автобусів – 851 одиниця;

трамвайних вагонів – 368 одиниць;



тролейбусів – 548 одиниць;

тролейбусів – 548 одиниць; вагонів метрополітену – 207 одиниць.

За попередніми підрахунками для задоволення окресленої потреби в оновленні рухомого складу знадобиться щонайменше 31,6 млрд грн.

Що передбачає законопроєкт?

Законопроєкт дозволяє комунальним підприємствам використовувати для перевезень пасажирів громадський транспорт, отриманий у якості гуманітарної допомоги.

Основні положення проєкту закону наступні:

стосується гуманітарної допомоги від українських, так і міжнародних донорів у вигляді транспортних засобів для перевезень пасажирів;

набувачами гуманітарної допомоги можуть ставати комунальні підприємства – перевізники автомобільним чи міським електричним транспортом;



гуманітарною допомогою можуть визнаватись автобуси не нижче стандарту екологічності Євро-3, тролейбуси, трамваї, електробуси, вагони метро;

гуманітарною допомогою можуть визнаватись автобуси не нижче стандарту екологічності Євро-3, тролейбуси, трамваї, електробуси, вагони метро; врегульовується питання передачі отриманих транспортних засобів третім особам;

уточнено межі законного використання такої допомоги для попередження ризиків безпідставного притягнення до кримінальної та/або адміністративної відповідальності.

Схвалення законопроєкту дозволить використовувати вже отриманий транспорт та сприятиме тому, що громади не будуть відмовлятись від подальшого отримання транспорту від благодійників.

Нагадаємо, Рада проголосувала за доопрацьований законопроєкт N12328-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану" за основу та в цілому.